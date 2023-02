Sheila Capriolo incastra Bellavia: “Il bacio? Lui mi ha messo la lingua in bocca due volte!”/ “Poi è sparito”

Sheila Capriolo replica a Marco Bellavia dopo le foto del loro bacio in diretta a Pomeriggio 5

Dopo la versione di Marco Bellavia, è Sheila Capriolo a dire la sua in diretta televisiva. Dopo le foto della loro cena romantica con bacio pubblicate dal settimanale CHI, Bellavia ha parlato di “sorci” che escono dalle fogne quando una persona ritrova la popolarità, con chiaro riferimento alla Capriolo. Parole alle quali la donna replica nel salotto di Barbara D’Urso.

“Abbiamo avuto una storia anni fa. – esordisce Sheila Capriolo, che poi spiega – Mi ha baciata lui due volte, le due volte che mi sono alzata per andare in bagno. Non sapevamo ci fossero i fotografi.” Poi lancia una stoccata a Pamela Prati: “Il nostro bacio sì che era vero, quello con la Prati invece era solo un gesto affettuoso. Non siamo né amanti, né fidanzati! Mi ha messo lui la lingua in bocca! Chi mi conosce sa che sono una persona riservata e non appartengo oggi a questo mondo.”

Sheila Capriolo racconta poi cos’è accaduto dopo l’uscita delle foto in cui lei e Marco Bellavia si baciano: “Dopo il giornale è sparito per cinque giorni, mi ha bloccata ovunque senza poi darmi spiegazioni; poi mi ha anche dato del sorcio! Probabilmente ha dedotto che possa essere stata io a chiamare i fotografi, ma non è così.”

La showgirl ha quindi concluso facendo quella che ha ritenuto essere una dovuta precisazione: “Io vorrei solo non essere ricordata per aver rovinata un’amicizia, perché è questo che c’è tra Pamela Prati e Bellavia. Lui era libero di uscire con chi voleva!”

