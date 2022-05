Shel Shapiro, chi sono i figli Malindi, Pietro e Ginevra/ Due gemelli e…

Malindi Michelle, Pietro e Ginevra: i tre figli di Shel Shapiro

Forse non tutti sanno che Shel Shapiro, cantautore, produttore discografico e attore britannico, ha avuto tre figli nel corso della sua vita. La prima figlia si chiama Malindi Michelle ed è frutto della storia d’amore avuta con la sua prima moglie Maria Lina Cerrati, morta suicida all’inizio degli anni novanta. Gli altri due figli sono invece Pietro e Ginevra, due gemelli, nati dalla relazione con Cristina Rivetti.

Shel Shapiro "Mio padre mi cacciò di casa"/ "Ho fatto degli errori, menomale..."

Non abbiamo molte informazioni sul loro conto, in quanto tutti e tre figli del cantante hanno deciso di restare alla larga del mondo dello spettacolo. Tra i momenti più difficili dell’artista c’è sicuramente lo choc relativo alla morte della sua prima moglie, ma anche il periodo infelice legato al divorzio con Cristina Ravetti. Dopo la rottura dalla madre dei suoi figli, per Shapiro è cominciato un momento davvero infelice.

Maria Lina Carrieri e Cristina Rivetti, ex Shel Shapiro/ La morte e la depressione

Shel Shapiro e il legame coi suoi tre figli, nati da due relazioni diverse

Shel Shapiro ha sposato Maria Lina Cerrati nell’aprile del 1969 e come avevamo già accennato dalla loro storia è nata la primogenita Malindi Michelle. Con Cristina Rivetti, invece, Shel Shapiro ha messo al mondo altri due figli, Pietro e Ginevra, i quali – dopo la fine del matrimonio dei genitori nel 1997 – sono rimasti con la madre. Non molto tempo fa il cantante aveva raccontato di aver sofferto tantissimo la scomparsa di Mariolina ma di aver patito terribilmente anche la rottura con Cristina. “Nel 1998 infatti arrivò la depressione”, l’ammissione sconsolata di Shapiro, fortunatamente oggi uscito da quel brutto tunnel.

LEGGI ANCHE:

Shel Shapiro: "Ho vissuto da egoista"/ "Io str*nzo con le donne? Anche loro con me!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA