Shel Shapiro, la sorpresa di Mara Venier e la gaffe con Fellini/ “Ho fatto una brutta figura quando…”

Shel Shapiro e il video con Mara Venier: “Ecco com’è nato tutto”

È Shel Shapiro l’ospite della nuova intervista di Roberta Capua a Estate in diretta. Il celebre cantante si racconta tra aneddoti inediti e riflessioni profonde, come quella che nasce dal suo brano ‘Angeli devastati’. “Gli angeli devastati siamo tutti noi che lottiamo, – ha spiegato il cantante su Rai 1 – che continuiamo a credere, quelli che si alzano tutte le mattine affrontando la giornata e facendo tutto quello che devono fare per raccogliere denaro per vivere decentemente.”

Da Angeli Devastati si passa poi a parlare di La leggenda dell’amore eterno, brano il cui videoclip ha un’ospite d’eccezione: Mara Venier. Shel Shapiro, a Estate in diretta, svela com’è nata questa collaborazione: “Non so se sono stato io a scegliere lei o il destino. Io immaginavo questo video di questa canzone che avevo scritto e ho pensato che Mara sarebbe stata perfetta. Non ci sentivamo da 20 anni ma lei mi ha risposto e mi ha detto subito di si, è stata fantastica.”

Shel Shapiro e la gaffe con Federico Fellini

È stata per Shel Shapiro una vera sorpresa: “Credevo che non avrebbe mai accettato, e invece…” ha ammesso il cantante su Rai 1, che poi con la mente è tornato ai mitici anni ’60. “Il ricordo più bello dei miei anni ’60? Forse l’apertura del Piper, era una serata speciale, – ha rivelato il cantante, ammettendo di aver commesso proprio quella sera una terribile gaffe – alla fine della nostra esibizione sono arrivati 200 fotografi con alcune persone che non conoscevo: uno era Federico Fellini! Io non lo conoscevo, ho fatto una brutta figura…”

