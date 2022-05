Shel Shapiro “Mio padre mi cacciò di casa”/ “Ho fatto degli errori, menomale…”

Ospite fisso a Domenica In, Shel Shapiro è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori del talk show di Rai 1 e questa sera sarà ospite nella grande festa di Mara Venier che con Domenica In Show saluta tutto il suo pubblico prima della pausa estiva e celebra i suoi 30 anni di carriera televisiva.

Shel Shapiro è nato a Londra nel 1943 ed ha debuttato in Italia come cantante del gruppo “Shel Carson Combo”, poi cambiato in “The Rokes” nel 1963, una delle più importanti band beat italiane. Il cantante è tornato sulla scena musicale nel dicembre dello scorso anno con un nuovo brano intitolato “La leggenda dell’amore eterno” in cui appare anche la sua grande amica Mara Venier a cui da un bacio.

Shel Shapiro il ricordo di suo padre

Di recente Shel Shapiro è intervenuto come ospite a “Ciao Maschio” la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo in cui l’artista ha raccontato alcuni momenti del suo passato molto difficili come il rapporto con suo padre che lo cacciò di casa: “A calci nel sedere”.

Durante la sua intervista il cantante ha raccontato anche alcuni momenti difficili dovuti alla sua cultura e alla sua educazione: “Io sono ebreo e gli ebrei vivono con un senso di colpa atavico. Credo che ognuno di noi abbia modo di valutare ciò che ha fatto nella vita. Io ho fatto degli errori e dentro di me, dico menomale di averli commessi”.

