Sheldon Riley, Australia: chi è? Eurovision 2022/ Con la canzone “Not The Same” la sorpresa di stasera?

Sheldon Riley 23 anni rappresenterà l’Australia all’Eurovision 2022. Parteciperà col singolo “Not the same” che è stato rilasciato il 15 febbraio 2022. Il brano racconta la delicata storia autobiografica di un bambino a cui all’età di sei anni viene diagnosticata la sindrome di Asperger, di come questo lo abbia condizionato e del suo cambiamento ad oggi. Lo stesso Sheldon racconta di come l’infanzia trascorsa nelle case popolari traslocando di frequente e il crescere con una famiglia che gli ha fornito un’educazione di stampo religioso e conservatore hanno influito sulla sua personalità che oggi è libero di esprimere attraverso musica e parole che dedica al pubblico dei suoi fan che lo sostengono. Non solo il testo di questo singolo risulta emozionante e sincero ,ma anche le sonorità dark pop conferiscono una sensazione di empatia che permette di immedesimarsi nella storia sapientemente narrata dalle note sin dal primissimo ascolto. L’artista ama esibirsi con una mise originale costituita da una sorta di retina metallica applicata sopra il viso che è diventata un tratto distintivo della sua personalità musicale.

Chi è Sheldon Riley, protagonista all’Eurovision 2022

Sheldon Riley, protagonista all’Eurovision 2022, è nato a Sydney da madre australiana e padre filippino ha scelto di usare uno pseudonimo sostituendo il suo vero cognome Hernandez con Riley più orecchiabile e internazionale. Da sempre la musica lo appassiona e lo stesso cantante dichiara che “suonare il pianoforte è il canale più puro e rappresentativo del suo vero essere”. Probabilmente la musica è lo strumento che permette a questo artista di mettersi in contatto non solo con il pubblico, ma con il mondo esterno in generale, infatti trova tra i tasti bianchi e neri una calma terapeutica che gli da la capacità di esternare i suoi sentimenti quando per lui, a cui viene diagnosticata la sindrome di Asperger in giovanissima età, il mondo può sembrare distante e difficile da comprendere. Nel 2018 arriva la partecipazione al talent show The Voice of Australia dove si classificherà terzo. Da quel momento il successo lo porterà sempre più in alto nelle classifiche musicali raccogliendo migliaia di seguaci anche sui profili social, in particolare Instagram dove è particolarmente attivo.

Sheldon Riley, l’artista lanciato da The Voice of Australia

Dalla sua partecipazione a The Voice of Australia Sheldon Riley ha iniziato a pubblicare sia brani inediti che cover reinterpretate in chiave Dark Pop, che è il suo genere musicale. Nel novembre 2021 ha preso parte all’Eurovision – Australia Decides 2022 evento musicale che determina il rappresentante dell’Australia all’Eurovision song contest. Con la sua “Not the same” è arrivato secondo sia nella classifica della giuria tecnica che come gradimento del pubblico, in questo modo pur non avendo vinto è riuscito a raggiungere abbastanza punti per essere confermato come rappresentante per il suo paese alla manifestazione che si terrà a Torino per l’edizione 2022.

La sua giovane età non lo rende comunque un cantante inesperto in fatto di contest musicali, basta pensare che prima dell’Eurovision – Australia Decides e di The voice of Australia, aveva già partecipato anche alla versione australiana di X Factor perfino ad America’s got talent. Insomma Sheldon si preannuncia sicuramente un concorrente che ha voglia di mettersi in gioco e magari anche di vincere.

