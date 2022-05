Sheldon Riley Australia, Eurovision 2022 con “Not The Same”/ Dalla sindrome di Asperger al coming out

La presenza di Sheldon Riley, il cantante che rappresenta l’Australia a Eurovision 2022, ha suscitato non poca curiosità. Il 23enne, infatti, interpreta “Not The Same“, un brano in cui ha la possibilità di farsi conoscere meglio dal pubblico internazionale che segue la kermesse. IL testo, infatti, può essere considerato autobiografico proprio perché racconta di un giovane che si è spesso sentito emarginato anche dai suoi stessi coetanei, ma che non ha accettato passivamente questa condizione. Anzi, in questi casi lui ha tirato fuori la sua forza ed è riuscito a mostrare il suo valore.

La musica ha rappresentato per lui un’ancora a cui aggrapparsi con l’obiettivo di non lasciarsi condizionare dalla sua situazione. Lui è infatti affetto dalla sindrome di Asperger e autistico, oltre a essere gay. Il coming out, arrivato tra i 14 e 15 anni, gli ha permesso di vivere senza alcun condizionamento esterno, pienamente consapevole della sua natura.

Sheldon Riley, Australia, Eurovision 2022 – Il suo “Not The Same” emoziona

La sua interpretazione di “Non The Same” nella semifinale di Eurovision Song Contest 2022 ha emozionato tutti presenti proprio per la profondità del testo. Non è un caso che Sheledon si sia presentato sul palco mascherato: è infatti proprio quello che lui ha dovuto fare spesso nella sua vita reale, in cui ha dovuto portare avanti un percorso di accettazione tutt’altro che semplice.

E invece, proprio lui, è riuscito ad approdare su un palcoscenico applaudito da una platea mondiale. “Non importa quante volte sono crollato – ha detto il cantante – e mi hanno detto cosa non potevo fare qualcosa. Ho ricreato me stesso come chi volevo essere”. Il suo look, decisamente eccentrico, sembra ricordare quello di Lady Gaga.

Il video di “Not The Same” di Sheldon Riley, Eurovision 2022













