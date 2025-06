"Shell vuole acquistare rivali di British Petroleum"/ WSJ rivela trattativa per scalata da oltre 80 miliardi

Le azioni di British Petroleum sono balzate del 7% dopo che il Wall Street Journal ha lanciato la notizia di una trattativa per l’acquisizione da parte del rivale Shell. Il giornale statunitense, citando persone che hanno familiarità col dossier, precisa che i negoziati sono in corso e stanno procedendo lentamente, ma non è scontato che le parti arrivino a un accordo.

La notizia, però, è rilevante perché sarebbe la più grande operazione nel settore petrolifero degli ultimi decenni, visto che si parla di una possibile fusione tra le principali multinazionali del settore. I colloqui tra i due colossi britannici dell’energia sono in una fase preliminare, ma, comunque, l’idea di Shell sarebbe quella di rafforzare la sua posizione competitiva contro rivali statunitensi più grandi, come ExxonMobil e Chevron.

La valutazione di BP, attualmente, è di circa 80 miliardi di dollari, ma un’eventuale offerta includerebbe probabilmente un premio (cioè un sovrapprezzo), rendendo l’acquisizione ancora più grande. Pertanto, l’operazione potrebbe superare la fusione da 83 miliardi di dollari da cui è nata ExxonMobil all’inizio degli anni 2000.

SHELL E BP VERSO FUSIONE? GLI SCENARI

L’affare potrebbe essere vantaggioso anche per BP, visto che ha perso terreno negli ultimi anni: dopo aver puntato sulle energie rinnovabili, abbandonando in parte i combustibili fossili, ha ottenuto scarsi risultati finanziari. Inoltre, ha vissuto problemi interni, come disastri operativi e instabilità nella leadership. Di recente, ha dovuto cambiare strategia, investendo meno in energia pulita e soffermandosi su petrolio e gas.

Dunque, Shell si trova in una posizione di forza, come riportato dal WSJ nella sua analisi: le sue azioni hanno performato meglio rispetto a quelle di BP, ha un valore di mercato di oltre 200 miliardi di dollari e ha puntato su attività più redditizie, riducendo però le ambizioni nella transizione energetica.

A spingere per una vendita, o comunque per un cambiamento strategico, è Elliott Investment Management, un importante azionista di BP, che vorrebbe disfarsi di asset non strategici, come il marchio Castrol e una parte della divisione solare Lightsource. Invece, Shell sta anche valutando di vendere le sue attività chimiche.

LE SFIDE DELL’OPERAZIONE

L’operazione è ambiziosa, ma anche complessa: infatti, potrebbe richiedere diverso tempo, alla luce anche di diversi ostacoli da superare, come sovrapposizioni nelle attività, che quindi andrebbero razionalizzate. D’altra parte, potrebbero svilupparsi delle sinergie importanti, soprattutto nell’ambito del gas naturale liquefatto (GNL) e nelle operazioni nel Golfo del Messico.