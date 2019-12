Shelley Morrison, Rosario di Will & Grace, è morta/ L’addio di Megan Mullally

Shelley Morrison è morta. Per molti il suo nome potrebbe anche non dire niente perché per tutti noi è sempre stata semplicemente la Rosario di Will & Grace, colei che si è presa cura, con metodi poco ortodossi, della folle Karen della serie. Quest’oggi il mondo delle serie tv è in lutto perché dovrà dire addio all’attrice che ha reso un personaggio pensato per un solo episodio, una vera e propria icona di una serie destinata a fare storia e non solo per i suoi ascolti ma anche per i suoi messaggi su integrazione e diritti. Nata con il vero nome di Rachel Mitrani a New York nel 1936, la carriera di Shelley Morrison è iniziata molto presto e non si è fermata solo al suo ruolo in Will & Grace calcando presto i palcoscenici del teatro e poi sbarcando al cinema come attrice in ruoli etnici. Sin dai primi anni ’60 ha collezionato una serie di presenze in “General Hospital“, “Dottor Kildare” e “Il fuggitivo“, ma anche nelle serie “Colombo” e “La Signora in Giallo” e mettendo insieme anche una ventina di ruoli cinematografici da “La pelle che scotta” (1962) a “Fuunny Girl” (1968) con Barbra Streisand fino a “Mela e Tequila – Una pazza storia d’amore con sorpresa” (1997).

SHELLEY MORRISON E’ MORTA, L’ADDIO DI MEGAN MULLALLY

Per i fan di Will & Grace, però, Shelley Morrison rimarrà per sempre Inez Consuelo Yolanda Rosario Salazar, Rosie per i ragazzi e mami per Megan Mullally che nella serie ha prestato il volto a Karen, la signora che serviva ma, soprattutto, la sua “figlia” televisiva, che le aveva detto addio proprio nel revival della serie. La Morrison aveva detto no al suo ritorno sugli schermi nonostante l’insistenza dei produttori e dei colleghi del cast ed è per questo che si era deciso di dirle addio con tanto di funerale e lacrime da parte del personaggio di Megan Mullally che oggi su Instagram le dice addio con un lungo messaggio in cui la ringrazia per tutto il supporto ricevuto in questi anni. Ecco il suo post:





