Shenandoah – la valle dell’onore/ Film western su Rete 4 oggi Martedì 14 marzo

Shenandoah – la valle dell’onore, film di Rete 4 diretto da Andrew V. McLaglen

Il film western Shenandoah – la valle dell’onore va in onda oggi pomeriggio Martedì 14 marzo alle ore 16:45 su Rete 4. La pellicola del 1965 è diretta dal regista Andrew V. McLaglen, un figlio d’arte in quanto suo padre era l’attore britannico Victor McLaglen, vincitore del Premio Oscar nel 1936 per il film Il traditore di John Ford, ed è cresciuto nell’ambiente del cinema.

Nella sua lunga carriera durata quasi quarant’anni, Andrew V. McLaglen ha diretto molti film western al cinema, numerose serie televisive e pellicole di successo per la televisione come Perry Mason o Quella sporca dozzina II.

Il cast del lungometraggio è interamente statunitense: il protagonista della storia è Charlie Anderson ed è interpretato da James Stewart, attore molto famoso degli anni ’50 e ’60 che ha lavorato con numerosi registi di fama mondiale come Alfred Hitchcock e John Ford ed è stato più volte candidato ai Premi Oscar per la sua partecipazione a pellicole di successo come La vita è meravigliosa e Mr. Smith va a Washington. Ad arricchire il cast di Shenandoah – la valle dell’onore Doug McClure, Glenn Corbett, Patrick Wayne e tanti altri. La pellicola Shenandoah – la valle dell’onore nasconde un messaggio molto profondo, infatti racconta la storia di una famiglia che vive nella Virginia Occidentale durante la guerra di Secessione.

Shenandoah – la valle dell’onore, la trama del film

In Shenandoah – la valle dell’onore, Charlie Anderson è il capo di una famiglia molto numerosa, che comprende sei figli maschi e una figlia e la moglie di uno dei figli, Ann. Charlie cerca di proteggere la sua famiglia dalla guerra che li circonda, convincendo i figli a non partire come soldati e rifiutando la vendita di alcuni animali per l’esercito. Charlie è convinto di poter tenere in salvo la sua famiglia e le loro proprietà ma capirà che è impossibile rimanere immuni. Il figlio minore viene catturato dai nordisti poiché scoperto con il cappello di un soldato sudista (trovato per caso). Charlie parte con i suoi figli alla ricerca del più piccolo e quando fermano un treno che portava i prigionieri al Nord scoprono che il marito della figlia Jennie era partito come soldato. Gli Anderson decidono di tornare a casa senza più speranze, ma durante il viaggio vengono attaccati e il figlio maggiore viene ucciso. Arrivati finalmente nella loro proprietà l’uomo scopre che un altro dei suoi figli e la moglie sono stati uccisi da alcuni disertori e solo la piccola nipotina è riuscita a salvarsi. Alla fine di Shenandoah – la valle dell’onore, Charlie ormai convinto di avere perso anche il più piccolo dei suoi figli, scopre che il ragazzino era riuscito a scappare e tornare a casa.

