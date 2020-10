Shenandoah – La Valle Dell’onore/ Il film su Rete 4 con Doug McClure e Katharine Ross

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per il pomeriggio di giovedì 15 ottobre alle ore 16:30 la messa in onda del film di genere western “Shenandoah – La Valle dell’onore“. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1965 da diverse case cinematografiche la cui regia è stata affidata ad Andrew V. McLaglen con soggetto e sceneggiatura scritti da James Lee Barrett. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank Skinner con il montaggio curato da Otho Lovering mentre i costumi sono stati ideati da Rosemary Odell. Nel cast di Shenandoah sono presenti tra gli altri James Stewart, Doug McClure, Glenn Corbett, Patrick Wayne, Rosemary Forsyth e Tim McIntire.

SHENANDOAH – LA VALLE DELL’ONORE, LA TRAMA

Ed eccoci con la trama di Shenandoah. Nel vecchio e selvaggio West, per la precisione nella zona dello Stato della Virginia occidentale, ci sono tante situazioni contingenti che si intrecciano durante la terribile sanguinaria Guerra di Secessione. In particolare, in questo territorio vive in una bella fattoria la famiglia di un uomo il cui nome è Charlie Anderson. Con lui ci sono 6 figli maschi ed una figlia femmina oltre ad una nuora. La famiglia vive in maniera abbastanza agiata considerando i tempi anche perché il patriarca ha sempre cercato di fare in modo che nessuno dei suoi figli potesse sposare la vocazione di dare il proprio contributo nel corso del conflitto. Ha cercato di impartire ai propri figli il concetto di dover spendere tutte le proprie risorse per poter lavorare al meglio nei campi e quindi trarne benefici.

Il motivo per il quale l’uomo ha voluto soprattutto non prendere parte al conflitto neppure dal punto di vista ideologico, è legato alla sua totale estraneità alla vicenda in quanto nella sua fattoria non c’erano schiavi. Ci sono state diverse situazioni in cui ha dimostrato di essere molto contrario al conflitto come quella in cui è entrato in forte discussione con tanto di baruffa con un esponente dell’esercito il quale voleva confiscare i suoi cavalli per metterli a disposizione dell’esercito stesso.

Purtroppo in qualche modo la guerra riuscirà ad influenzare la vita della tranquilla famiglia, giacché il più piccolo dei figli, mancando di prudenza, indossa un cappello dell’esercito nordista che aveva trovato nei pressi di un ruscello. Il cappello lo fa apparire come un esponente dell’esercito per cui viene catturato da alcuni esponenti dell’esercito sudista e fatto prigioniero. A questo punto il capofamiglia insieme ai propri fratelli mette in atto una serie di ricerche per riuscire a trovare il luogo nel quale il ragazzino è stato imprigionato ritrovandosi a dover fare i conti con diverse situazioni nelle quali dimostrerà di avere grande fermezza e capacità di gestire al meglio tutte le situazioni. Suo malgrado le vicende, in Shenandoah, lo porteranno a dover fare i conti con i drammi della guerra perdendo uno dei suoi figli.

