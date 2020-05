Sherlock Holmes, Canale 20/ Soggetto tratto dal personaggio ideato da Arthur Conan Doyle

Pubblicità

Sherlock Holmes va in onda su Canale 20 prevede per la prima serata di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 21. Tratta di una realizzazione del 2009 e ha visto diversi paesi impegnati e soprattutto diverse case cinematografiche tra cui la Silver Pictures mentre la distribuzione è stata gestita dalla Warner Bros Pictures. La regia di questo film è stata assicurata da Guy Ritchie, il soggetto è stato tratto dal personaggio ideato da Arthur Conan Doyle mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra Simon Kinberg, Mike Johnson e Anthony Peckham. Le musiche della colonna sonora sono di Hans Zimmer, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philippe Rousselot mentre nel cast sono presenti Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly e Robert Maillet.

Sherlock Holmes, la trama del film

Il celebre investigatore Sherlock Holmes insieme al proprio inseparabile collega il Dottor Watson è riuscito finalmente a scoprire chi si cela dietro una serie di omicidi ai danni di belle e giovani donne. Si tratta di una sorta di stregone di nome Lord Blackwood che lui riesce a fermare poco prima che questi riesca ad effettuare un nuovo sacrificio. Grazie al proverbiale intuito di Sherlock Holmes riusciranno a trovare la zona dove il malvagio criminale stava per uccidere una nuova ragazza e, con l’aiuto delle forze dell’ordine, riesce a farlo arrestare e quindi a condurlo in carcere. Lord Blackwood prima di essere processato decide di mandare una maledizione al suo carceriere e soprattutto vuole incontrare Sherlock Holmes prima che la sentenza di condanna a morte possa essere sancita e quindi effettuata. Durante questo incontro Lord Blackwood fa presente a Sherlock Holmes come questo non sia sufficiente per fermarlo in quanto una volta ucciso sfrutterà le propri arti magiche per poter tornare in vita. Naturalmente essendo Sherlock Holmes una persona molto razionale e che soprattutto basa tutte le proprie deduzioni sull’utilizzo della scienza e della logica, non prende in considerazione quelle che ai suoi occhi sembrano essere delle parole disperate di chi ormai si sta avvicinando alla morte. Dopo che la condanna a morte viene eseguita e soprattutto dopo che il dottore o per meglio dire il medico della polizia scientifica certifica la morte del criminale, Sherlock Holmes può tornare alle proprie vicende. Rientrando a casa trova una giovane donna che lui conosceva già perché spesso e volentieri si è macchiata di piccoli furti la quale chiede aiuto per investigare su Blackwood. Incuriosito da questa sfida che è stata piuttosto strampalata decide di andare a controllare al cimitero dove in effetti la tomba sembra essere stata profanata e quindi vuota. Holmes dovrà quindi occuparsi nuovamente della vicenda relativa al Lord Blackwood e cercare di capire cosa sia effettivamente successo cercando di non farsi trascinare in una vicenda che sembra essere del tutto illogica.

Video, il trailer di Sherlock Holmes





