Sherlock Holmes Gioco di ombre/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr

Sherlock Holmes Gioco di ombre, film di Italia 1 diretto da Guy Ritchie

‘Sherlock Holmes – Gioco di ombre‘ sarà il prime time di Italia 1 la sera di oggi, 14 novembre 2021, con inizio alle ore 21,30, una pellicola più divertente che gialla, assurda per tanti aspetti, ideale per una prima serata in linea con il personaggio qui interpretato, a modo suo, come lui sa, Robert Downey Jr. Susan Downey, Dan Lin, Joel Silver, Lionel Wigram, sono i produttori che, nel 2011 realizzarono il progetto voluto dalle case cinematografiche Silver Pictures e Village Roadshow Pictures: ‘Sherlock Holmes Gioco di ombre (Sherlock Holmes: A Game of Shadows)’, una pellicola che non ha nessuna pretesa di seriosità, d’altronde il protagonista è un attore sempre sopra le righe, quindi un’avventura quasi donchisciottesca in chiave “British” portando a modo degli sceneggiatori un Sherlock Holmes in stile ‘Indiana Jones’, quindi ben poco riflessivo, sul grande schermo.

Immaginate quindi Iron Man senza armatura, ma così sbruffone, sopratutto con il povero Watson, e godetevi questa pellicola diretta da Guy Ritchie, il regista, non a caso, di ‘Lock & Stock – Pazzi scatenati (Lock, Stock and Two Smoking Barrels)’, del primo film di questa mini saga, ‘Sherlock Holmes’, di ‘King Arthur – Il potere della spada (King Arthur: Legend of the Sword). D’altronde Ritchie è britannico, quindi ha dentro, in sé, Sheakspeare o i Monty Pyton, nessuna via di mezzo.

Sherlock Holmes Gioco di ombre, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Sherlock Holmes Gioco di ombre. Irene Adler, amore ideale e nemica di Sherlock Holmes, alla fine del IXX° si ritrova derubata di un pacco proprio dall’investigatore con il quale ama giocare, provocare, sedurre, distrarre.

L’Europa è al centro di attentati e momenti di fuoco e sangue, e sembrerebbe che dietro ci sia un piano specifico che Holmes stesso, assieme al fedele Watson, dovrà sventare e tutto si concentra, come sempre, a Londra, l’ombelico di quel mondo. Tra Inghilterra, Francia, Germania e tutta un’Europa dove spie e traditori si giocano il potere, Holmes risolverà, con elementare classe, anche questo caso.

Video, il trailer del film “Sherlock Holmes Gioco di ombre”





