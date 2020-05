Sherlock Holmes Gioco di ombre/ Video, su Canale 20 il film con Robert Downey Jr

Pubblicità

Sherlock Holmes Gioco di ombre va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2011 grazie ad una co-produzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America alla quale hanno partecipato la Silver pictures mentre la distribuzione è stata gestita dalla Warner Bros Pictures. La regia di questo film è stata affidata a Guy Ritchie con soggetto incentrato sul personaggio inventato da Arthur Conan Doyle mentre la sceneggiatura è stata rivista ed ideata da Kieran Mulroney e Michele Mulroney. Le musiche sono state firmate da Hans Zimmer, i costumi sono stati disegnati da Jenny Beaven e nel cast sono presenti Robert Downey Junior, Jude Law, Noomi Rapace, Jared Harris e Stephen Fry.

Sherlock Holmes Gioco di ombre, la trama del film

Ecco la trama di Sherlock Holmes Gioco di ombre. Siamo nell’anno 1891 in una Londra interessata come del resto tutta Europa da alcuni tentativi di attentati anarchici. Il detective di Scotland Yard, Sherlock Holmes entra casualmente in possesso di un pacco che sarebbe stato destinato a Irene Adler. La donna inconsapevolmente non sa di essere una pedina nello scenario che il Tmterribile professor James Moriarty sta organizzando per portare a compimento il suo diabolico piano. Il professore temendo che la donna possa rivelarsi controproducente per il suo piano ed in particolar modo possa mettere Sherlock Holmes sulle sue tracce, decide di assassinarla con grande dispiacere dello stesso Holmes. Qualche giorno più tardi, il detective si trova prendere parte alla festa di addio al celibato di Watson all’interno di un locale londinese quando gli si avvicina quella che sembra essere una cartomante innocua.

In realtà anche lei è implicata nella vicenda ed in particolar modo suo fratello sembra essere stato rapito dagli scagnozzi dello stesso professore per degli oscuri scenari. Gli stessi scagnozzi vengono inviati nel locale dal professore con l’intento di assassinare la donna che potrebbe rappresentare a sua volta un pericolo per il perfetto piano. Questa volta Sherlock Holmes riuscirà a salvare la vita alla donna facendo scudo con il suo corpo e soprattutto mettendo in fuga gli assalitori. Il giorno seguente anche grazie delle informazioni che gli vengono passate dei suoi amici, riesce ad ottenere un incontro con il professore durante il quale il criminale non solo si fregia dell’assassinio di Irene, ma si dice pronto anche a fare lo stesso con il Dottor Watson e con la sua nuova moglie. Il professore avverte Sherlock Holmes che il tentativo avverrà non appena avrà inizio il viaggio di nozze. Insomma, per l’impavido detective di Scotland Yard ci sarà da fare i conti con un caso molto complicato che vede in ballo interessi internazionali e che soprattutto lo vede dover affrontare delle forze molte potenti.

Video, il trailer di Sherlock Holmes Gioco di ombre





