Sherlock Holmes Gioco di ombre/ Video, su Italia 1 il film con Jude Law (13 novembre)

Sherlock Holmes Gioco di ombre va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 13 novembre 2019, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2011 da diverse case cinematografiche tra cui la Silver Pictures e la Village Roadshow Pictures con la regia di Guy Ritchie, il soggetto tratto dal personaggio inventato da Arthur Conan Doyle e dalla graphic novel di Lionel Wigram. L’adattamento della sceneggiatura per la versione cinematografica è stato curato da Kieran Mulroney e Michele Mulroney, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philippe Rousselot, le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Hans Zimmer mentre i costumi di scena indossati dei vari protagonisti sono frutto del lavoro di Jenny Beaven. Nel cast sono presenti diversi attori di livello internazionale come nel caso di Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace, Jared Harris, Stephen Fry e Paul Anderson.

Sherlock Holmes Gioco di ombre, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sherlock Holmes Gioco di ombre. Siamo nell’anno 1891 ed il celebre detective di Scotland Yard, Sherlock Holmes è alle prese con un pazzo visionario di nome professor Moriarty. Infatti quest’ultimo sta portando avanti un criminale piano per dare supporto ad un gruppo di anarchici che vogliono creare il caos nel mondo in maniera tale da poterne controllare le evoluzioni. Holmes suo malgrado dovrà fare i conti con l’assassinio di Irene che oltre ad essere una sorta di pedina inconsapevole del diabolico piano orchestrato dal professore era anche una sorta di collaboratrice dello stesso Sherlock Holmes in quanto dotata di capacità di natura cognitive che la rendevano ben vista dagli occhi dell’investigatore. Tuttavia l’investigatore dovrà mettere da parte la vicenda ed occuparsi soprattutto delle nozze con il suo fidato amico di sempre il Dottor Watson, che sta per convolare in quello che sarà il suo giorno più bello. Durante i festeggiamenti delle nozze Holmes farà la conoscenza di una sorta zingara che sembra avere a che fare con i piani diabolici del professore e in particolar modo con suo fratello che è stato rapito. Qualche giorno più tardi Holmes avrà la possibilità di avere un piccolo scambio di battute con il suo nemico il quale lo informa che ben presto toccherà morire sia Watson che alla sua giovane moglie che in quel momento si trovavano in giro per la luna di miele. Fortunatamente Holmes riuscirà a salvare la vita al suo amato amico e alla sua donna anche con l’aiuto di suo fratello che è in possesso di importanti informazioni giacchè fa parte del ministero inglese con mansioni nel campo delle investigazioni dei servizi segreti. Insomma tra Sherlock Holmes coadiuvato dal suo instancabile collaboratore di sempre e lo stesso professore si andrà avanti in una sorta di gioco di ombre in cui i due duellanti cercheranno di avere la meglio sul proprio avversario facendo leva sulle proprie capacità e sulla propria intelligenza. Chi avrà la meglio? E soprattutto il mondo potrà evitare il caos voluto dagli anarchici?

Il trailer di Sherlock Holmes Gioco di ombre





