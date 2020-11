Sherlock Holmes Gioco di ombre/ Video, su Italia 1 il film con R.Downey Jr e J.Law

Sherlock Holmes Gioco di ombre sarà trasmesso su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di una pellicola del 2011 frutto di una co-produzione tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Il film è stato prodotto dalla Silver Pictures in collaborazione con la Village Roadshow Pictures mentre la distribuzione è stata curata dalla Warner Bros Pictures. La regia è stata firmata da Guy Ritchie come sceneggiatura scritta da Kieran Mulroney e Michele Mulroney, le musiche sono di Hans Zimmer mentre i costumi di scena sono stati realizzati da Jenny Beavan. Nel cast Robert Downey Jr, Jude Law, Noomi Rapace, Jared Harris, Stephen Fry e Paul Anderson.

Sherlock Holmes Gioco di ombre, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Sherlock Holmes Gioco di ombre. Siamo nell’anno 1891 nella città di Londra dove il famoso è celebre detective di Scotland Yard, Sherlock Holmes entra in possesso di un misterioso pacco che toglie letteralmente dalle mani di Irene. Il pacco è molto importante, in quanto potrebbe fornire delle informazioni decisive per quanto riguarda le indagini riguardanti alcuni attentati anarchici che si stanno susseguendo non solo sul suolo britannico e nelle principali capitali europee. Secondo le indagini portate avanti da Sherlock Holmes, il principale responsabile di tutto questo sarebbe il professor James Moriarty. Il suo nemico giurato per un motivo ancora da decidere sa cercando di creare il caos in tutta Europa evidentemente per trarne vantaggi che al momento sfuggono anche alla mente di Sherlock Holmes. Come se non bastasse, anche la stessa Irene sembra essere suo malgrado una pedina che viene utilizzata dal professore per far cadere in tranello lo stesso Sherlock Holmes. In tutto questo il celebre detective deve anche occuparsi delle straordinarie novità che riguardano il suo inseparabile collaboratore il Dottor Watson che sta per convolare a nozze.

Durante la serata è stata scelta per l’addio al celibato del dottor Watson, una misteriosa cartomante ed inoltre si accorge che secondo Sherlock Holmes il fratello di questa donna sembra essere stato rapito da alcuni degli uomini del terribile professore. Inoltre, quest’ultimo ha inviato un pericoloso criminale per assassinare la stessa cartomante che potrebbe rappresentare una chiave di volta del mistero. Grazie al pronto intervento di Sherlock Holmes è possibile salvare almeno momentaneamente la vita alla donna nella speranza che questa possa tornare utile nelle indagini.

In seguito, Sherlock Holmes ha un intenso faccia a faccia con il suo antagonista cercando di scoprire quali siano i suoi successivi piani, ma ben presto dovrà occuparsi anche della salvezza del suo inseparabile amico Watson e della sua nuova sposa che sembrano finiti nel mirino dello stesso criminale. Insomma, un mistero che si infittisce sempre di più e che sembra avere conseguenze importanti per il futuro dell’umanità.

