Sherlock Holmes, Italia 1/ Guy Ritchie fa rivivere Arthur Conan Doyle

Sherlock Holmes, film diretto da Guy Ritchie

Sherlock Holmes va in onda a partire dalle 21,30 su Italia 1 di oggi, 7 novembre. Di genere giallo, avventura, thriller e commedia, la pellicola è tratta dal fumetto scritto da Lionel Wigram, ispirata ai romanzi del famoso scrittore inglese Arthur Conan Doyle. La regia è di Guy Ritchie, mentre il cast annovera attori del calibro di Robert Downey Junior, Jude Law, Rachel Mc Adams, Mark Strong, Kelly Reilly, Mark Strong, Eddie Marsan. Nel 2011 è sto girato un seguito dal titolo Sherlock Holmes Gioco di ombre.

Sherlock Holmes, la trama

In Sherlock Holmes siamo a Londra nel fine del 1800, dove il più famoso detective del Regno Unito Sherlock Holmes, insieme al suo fidato aiutante John Watson, devono scoprire dove si nasconde un uomo che conduceva riti magici e ha ucciso due donne. I due riescono a interrompere il rito prima che compia l’omicidio e scoprono che si tratta di di un certo Lord Blackwood e grazie al tempestivo intervento della polizia lo catturano e lo arrestano. Il tempo passa e Watson è in procinto di trasferirsi con la sua fidanzata nella nuova casa, decisione che lo rende particolarmente felice, visto che non sarà più costretto a sopportare i modi eccentrici del grande investigatore. Il lord intanto, viene condannato alla pena capitale, cioè all’impiccagione, però prima dell’esecuzione chiede espressamente di parlare con Holmes, infatti durante il colloquio gli rivela che purtroppo ci saranno 3 morti inevitabili che causeranno cambiamenti in tutto il mondo.

Il Lord colpevole degli omicidi viene impiccato e la sua morte è confermato proprio dal dottor Watson. Le avventure dell’investigatore non finiscono mai e un giorno riceve la visita di una sua ex fidanzata che lo ingaggia per ritrovare un uomo scomparso nel nulla. Sherlock Holmes insegue la ragazza qundo esce dalla sua casa e scopre che si incontra in gran segreto con il suo datore di lavoro, che altri non è che un professore di cui la ragazza non ha paura. Ma la storia non finisce qui, perché la tomba del Lord impiccato viene trovata distrutta e il custode del cimitero conferma di aver visto il signore alzarsi dalla bara e fuggire via. Niente è mai come sembra quando, infatti, in seguito si scopre che all’interno della bara c’è il corpo dell’uomo misterioso che l’investigatore avrebbe dovuto trovare.

Video, il trailer del film “Sherlock Holmes”





