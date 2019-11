Sherlock Holmes, Italia 1/ Il film con Jude Law e Robert Downey Jr

Sherlock Holmes andrà in onda su Italia 1, il giorno 7 novembre 2019. Questa pellicola sarà trasmessa nella prima parte della serata di giovedì, alle ore 21.20. Il lungometraggio in esame può essere considerato come un thriller. Gli attori principali di questo sceneggiato sono: Jude Law, Robert Downey Jr, Mark Strong e Rachel McAdams. Sherlock Holmes è stato realizzato nell’anno 2009 ed è stato diretto dal regista Guy Ritchie. Le musiche di questo film giallo sono state create dal grandissimo Hans Zimmer. Questi è appunto uno dei compositori tedeschi più conosciuti nel mondo. Zimmer ha vinto il Premio Oscar nel 1995, per aver composto la colonna sonora del film d’animazione del Re Leone. Questo compositore ha realizzato le musiche di altri film, come Il Gladiatore, L’ultimo samurai e Il codice da vinci. In questo giallo recita quindi Robert Downey Jr, che ha lavorato nella saga degli Avengers e nella celebre pellicola Charlot.

Sherlock Holmes, la trama del film

Nella trama di Sherlock Holmes, il protagonista è Sherlock Holmes, che è il più importante investigatore del Regno Unito. Questi, quando lavora, si fa sempre aiutare dal suo collega, che è il dottor Watson. Un giorno, i due interrompono un rito di magia, che sarebbe dovuto terminare con la morte di una donna, e arrestano Lord Blackwood. Questi viene ritenuto resposabile di aver ucciso già cinque ragazze e viene condannato all’impiccagione. Prima di essere ucciso, il Lord promette a Sherlock Holmes che ritornerà dall’aldilà. Ad un certo punto, l’investigatore incontra una donna, di nome Irene Adler, e sospetta che quest’ultima stia lavorando per qualcuno con cattive intenzioni.

Un giorno, la bara di Blackwood viene trovata scoperchiata e si comprende che l’uomo è effettivamente resuscitato. Ad un tratto, allora, Sherlock Holmes viene contattato dal padre illegittimo del Lord, Sir Thomas Rotheram, che lo prega di fermare una volta per tutte il figlio. L’investigatore accetta l’incarico e si mette al lavoro. Watson, Holmes e Irene, dunque, riescono a sventare un attentato ai danni del Parlamento inglese organizzato dal Lord. Successivamente, Sherlock affronta Blackwood, il quale alla fine cade nel Tower Bridge e muore. Più tardi, Irene rivela ad Holmes che l’uomo malvagio per cui lavora si chiama Professor Moriarty. Quest’ultimo è un essere malvagio, molto intelligente. Sherlock Holmes si mette quindi ad investigare su di lui, scoprendo delle verità inimmaginabili.

Il trailer di Sherlock Holmes





© RIPRODUZIONE RISERVATA