Sherlock Holmes/ Video, su Italia 1 il film con Robert Downey Jr e Jude Law

Sherlock Holmes va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, mercoledì 11 novembre, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2009 grazie ad una coproduzione che è interessato Regno Unito, Stati Uniti e Australia. Il film è stato realizzato da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione in Italia stata gestita dalla Warner Bros Pictures con la regia di Guy Ritchie mentre il soggetto è stato tratto dal personaggio ideato da Arthur Conan Doyle e della graphic novel di Lionel Wigram. Sceneggiatura è stata sviluppata da Simon Kinberg, Mike Johnson e Anthony Peckham, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Philippe Rousselot, il montaggio è stato eseguito da James Herbert, le musiche della colonna sonora sono di Hans Zimmer mentre nel cast figurano Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan e Robert Maillet.

Sherlock Holmes, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Sherlock Holmes. Ci troviamo nella città di Londra nell’anno 1890. Sherlock Holmes é indubbiamente il più importante e famoso investigatore non solo del Regno Unito, ma probabilmente anche dell’intero pianeta. Lui collabora costantemente con Scotland Yard e soprattutto non si separa mai dal suo grande amico e collega il dottor Watson. Ad un certo punto mentre all’interno di uno scantinato della città londinese stanno portando avanti un rito di magia, lo stesso Sherlock Holmes e il proprio amico Watson fanno irruzione nel tentativo di fermare un rito che avrebbe previsto anche l’uccisione di una giovane donna. Colui che sta gestendo il rito è un pericoloso criminale di nome Henry Blackwood che in passato ha già ucciso cinque ragazze per lo stesso motivo. Grazie al pronto intervento di Sherlock Holmes riescono a catturarlo e quindi a consegnarlo alla giustizia. Dopo un processo gestito con tempistiche molto ridotte, viene ritenuto colpevole dei crimini e soprattutto viene condannato a morte per impiccagione.

Prima che la sentenza venga effettuata, Sherlock Holmes decide di incrociare il suo sguardo per l’ultima volta con questo diabolico uomo che non solo si dimostra per nulla preoccupato, ma addirittura predice la capacità di poter tornare dal mondo dei morti. Il giorno seguente avviene l’impiccagione e soprattutto il dottor Watson viene incaricato di assicurare che la morte sia avvenuta. L’indomani Sherlock Holmes viene contattato dal custode del cimitero dove è stato sepolto il corpo dell’uomo per essere informato di come il malvivente sia stato visto uscire dalla tomba e scappare via. Toccherà al valido investigatore cercare di capire cosa sia effettivamente successo e soprattutto se il pericoloso criminale sia riuscito evidentemente a mettere in atto il suo rito satanico per tornare dal mondo dei morti e diventare un’entità estremamente pericolosa.

Video, il trailer del film Sherlock Holmes





© RIPRODUZIONE RISERVATA