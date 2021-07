Sheryl Crow: “Il tumore ha cambiato la mia vita”/ “Ora sono io al primo posto”

Sheryl Crow è una persona completamente diversa rispetto a quella pre-cancro al seno. Era il 2006 quando la nota cantante americana ha dovuto ricorrere alle cure dopo la triste notizia, per poi affrontare un’altra forma tumorale benigna al cervello nel 2011. Due esperienze che hanno ovviamente segnato Sheryl Crow, così come segnerebbero qualsiasi persona: “Sopravvivere al cancro al seno – sono le parole della cantante originaria del Missouri, ai microfoni del quotidiano britannico Guardian, rilanciate da Rockol.it – ha ridefinito la mia identità e il mio modo di vivere, anche se non sono sicura di consigliare a nessuno un’esperienza del genere”.

Sottotono, il ritorno di Big Fish e Tormento/ “Anche oggi facciamo il nostro sound”

Dopo la duplice diagnosi la Crow, che fra il 2003 e il 2006 è stata fidanzata con il ciclista Lance Armostrong, colpito a sua volta da un tumore ai testicoli nel 1996, ha iniziato a pensare più a se stessa: “Prima ho passato la vita a fare da custode a tutti quelli che mi circondavano. Dopo ho iniziato a mettermi al primo posto. Avevo delle voci nella parte posteriore della testa che mi dicevano che qualunque cosa avessi fatto non era abbastanza buona. Adesso, finalmente, le ho messe a tacere”.

THE WALLFLOWERS/ “Exit Wounds”: Jakob Dylan, da Tom Petty alle voci del Laurel Canyon

SHERYL CROW: “CLIMA? TERRORIZZATA PER LE GENERAZIONI FUTURE”

Tanti gli argomenti trattati durante la chiacchierata con il Guardian, fra cui anche la lotta ai cambiamenti climatici, e la paura per le generazioni che verranno: “Sono terrorizzata per il loro futuro – racconta Sheryl Crow – ci rifiutiamo di cogliere l’entità del problema, quindi lo ignoriamo. La cosa che mi ferisce di più è ciò che questo insegna ai miei figli. Li sto crescendo perché siano empatici, perché abbiamo a cuore il prossimo. Cosa gli risponderò quando mi chiederanno perché stiamo lasciando bruciare il mondo?”. Pochi giorni fa la cantante era tornata sulle accuse al manager di Michael Jackson, Frank DiLeo, denunciato dalla stessa per molestie: qui potete leggere la sua intervista completa.

LEGGI ANCHE:

Raffaella Carrà accusata di satanismo/ Bufera per canzone Satana: "La sua anima..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA