Shining/ Su Italia 1 il celebre film di Stanley Kubrick (oggi, 5 marzo)

Questa sera, venerdì 5 marzo, alle ore 21:20 su Italia 1 va in onda il cult movie “Shining” di Stanley Kubrick. La pellicola ha debuttato nei cinema mondiali nel 1980. Il regista ha curato anche la sceneggiatura, basata sul romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1977, insieme a Diane Johnson. Nel film sono presenti diversi attori molto importanti come Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson e Philip Stone. Le musiche del film sono state curate da Wendy Carlos e Rachel Elkind mentre la fotografia è stata curata da John Alcott.

Shining, la trama del film

Lo scrittore Jack Torrance, ex insegnante disoccupato e con problemi di alcolismo, accetta l’impiego di guardiano invernale dell’Overlook Hotel, un grande albergo tra le montagne del Colorado. In inverno, a causa della nave, l’albergo rimane isolato per quasi cinque mesi. Jack crede che l’isolamento possa aiutarlo a scrivere il suo romanzo e così si trasferisce all’hotel con la moglie Wendy e il piccolo Danny. Il bambino sembra avere dei poteri telepatici, una sorta di “luccicanza” che gli permette di vedere fenomeni particolari e visioni extra-terrene.

Tutto sembra andare per il meglio all’Overlook Hotel ed i giorni passano uguali. Tuttavia, con il trascorrere del tempo, la famiglia si accorge che c’è qualcosa di strano nel luogo: Danny continua ad avere inquietanti visioni di due bambine gemelle e Jack inizia a dare segni di squilibrio.



