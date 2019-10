Shining/ Video, su Italia 1 il capolavoro di Stanley Kubrick con Jack Nicholson

Shining sarà trasmesso oggi, giovedì 31 ottobre 2019, sulle frequenze di Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 1980 realizzata dalla Warner Bros Pictures in collaborazione con altre case cinematografiche e che viene proposta per la prima volta in una versione extra nella quale sono presenti 25 minuti ulteriore di scene mai viste prima. La regia è naturalmente di Stanley Kubrick con soggetto tratto dal romanzo scritto da Stephen King mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata dallo stesso regista in collaborazione con Diane Johnson. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Alcott, le musiche della colonna sonora sono state composte da Wendy Carlos e Rachel Elkind mentre i costumi indossati gli attori sul set cinematografico sono stati realizzati da Milena Canonero. Nel cast figurano grandissimi attori di livello internazionale tra cui Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson e Philip Stone.

Shining, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Shining. Jack è uno scrittore e insegnante di letteratura che sta attraversando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista professionale con ricadute piuttosto pesanti per quanto concerne il bilancio familiare. Necessitando quindi di soldi decide di accettare un lavoro da custode di un albergo posto in una sperduta montagna nello stato del Colorado. Il proprietario dell’albergo lo mette in guardia sulle possibile controindicazioni di questo impegno che seppur lautamente pagato richiede di dover vivere in totale solitudine per i prossimi 5 mesi ricordandogli come dieci anni prima un custode era impazzito arrivando ad uccidere la propria famiglia. Jack non sembra però per nulla preoccupato da questa possibile evenienza rimarcando la sua totale stabilità mentale e soprattutto di come la tranquillità di questa zona gli possa permettere finalmente di terminare il suo tanto atteso romanzo. Jack si trasferisce insieme alla moglie Wendy e al figlio Danny nell’albergo con il più piccolo costretto a fare i conti con alcune capacità extrasensoriali che gli permettono di avere visioni di persone vissute nel passato e che per certi versi hanno avuto a che fare con quell’hotel peraltro costruito su un terreno dove un tempo vi era un cimitero indiano. Il capo cuoco dell’albergo avendo le stesse capacità di Danny cerca di rassicurare il bambino su quelle visioni che definisce non reali e soprattutto lo invita nel non aprire in qualsiasi occasione una camera. Con il passare delle settimane all’interno di una struttura che peraltro sarà completamente isolata dal mondo per via di una forte nevicata, Jack dovrà fare i conti con un forte stress derivante dalla mancanza di ispirazione il che avrà drammatiche ripercussioni sugli altri due componenti della famiglia le cui vite saranno in pericolo.

Il trailer di Shining





