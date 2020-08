Shinzo Abe, premier del Giappone, si dimetterà oggi?/ “La sua salute è peggiorata”

Shinzo Abe, premier del Giappone, potrebbe a breve rassegnare le proprie dimissioni per ragioni connesse alle sue condizioni di salute. È questa la notizia choc con la quale si è aperta la mattinata italiana e rimbalzata direttamente dal Paese del Sol Levante, i cui principali media, fra cui l’emittente nazionale Nhk, riferiscono: “Shinzo Abe intende dimettersi, perché la sua salute è peggiorata, ed è preoccupato che questa circostanza possa causare problemi nel governare la nazione“. Ad onore del vero, era da alcune settimane che si rincorrevano voci circa un aggravarsi della sua patologia, quella rettocolite ulcerosa che già nel 2005-2006 aveva costretto l’uomo di Governo ad abbandonare il proprio incarico. Addirittura, si sta facendo largo in questi minuti la convinzione che nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto 2020, il premier terrà una conferenza stampa nel corso della quale rassegnerà ufficialmente le proprie dimissioni da primo ministro.

SHINZO ABE, IL PREMIER DEL GIAPPONE PIÙ LONGEVO DI SEMPRE

Shinzo Abe, fra l’altro, era tornato in ospedale nei giorni scorsi per alcuni accertamenti, recandosi presso il “Keio Hospital” di Tokyo, fornendo poi rassicurazioni agli elettori e sottolineando la sua volontà di proseguire la sua attività politica in favore del Giappone. Il 65enne, peraltro, è da alcuni giorni divenuto il premier nipponico più longevo di sempre, frantumando il primato appartenente addirittura a un suo prozio, Eisaku Sato, il quale rimase in carica per 2.798 giorni senza interruzioni fra il 1964 e il 1972. Abe, dal canto suo, somma mandati diversi: quello tra il 2006 e il 2007 e il lungo periodo alla guida dello Stato giapponese dal 2012 sino ad oggi. La scadenza naturale del suo attuale mandato coinciderebbe con settembre 2021, ma ormai è chiaro a tutti che quelle che stanno scorrendo sono ormai davvero le ultime ore da primo ministro per Abe.



