Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace/ “Io spiata e minacciata, non starò zitta”

Eleonora Daniele ha intervistato oggi Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace nel 2003 per aver difeso i diritti degli oppressi e delle donne nel suo Paese, l’Iran. Ma Shirin Ebadi si distingue anche per essere la prima donna giudice in Iran e prima musulmana a ricevere il premio Nobel, in questi giorni in Italia per sostenere il Telefono Rosa. “La lotta contro la violenza deve sempre cominciare da casa”, ha esordito nel suo incontro con la conduttrice di Storie Italiane. Nel nostro Paese vengono uccise tante donne per mano del marito e in generale di uomini che dovrebbero amarle, qual è l’errore più grande in occidente? “L’errore grande in Occidente è quello di educare nel modo sbagliato un bambino. In Iran le leggi aiutano la violenza contro le donne. Se un uomo trova la moglie con un altro uomo può uccidere tutti e due senza conseguenze, in Iran non esiste il divorzio ma il ripudio”, ha spiegato. La donna rappresenta probabilmente il solo caso al mondo in cui è stata tassata dal governo iraniano: “hanno detto che dovevo pagare le tasse e hanno confiscato i miei averi; il regime iraniano mi diceva che se smetto di parlare mi restituiscono tutto”.

SHIRIN EBADI, PREMIO NOBEL PER LA PACE A STORIE ITALIANE

Vi erano delle spie a controllare il lavoro di Shirin Ebadi ed ancora oggi, secondo le sue dichiarazioni, sono presenti: “Hanno sempre guardato con sospetto le miei attività di diritti umani, sono sempre stata spiata, una volta trovai una microspia che registrava tutto quello che si diceva, mio marito è stata vittima di questa congiura, anche mia sorella è stata arrestata”, ha confidato. Il marito fu addirittura ripreso durante una scena di sesso e ricattato affinché parlasse male della moglie davanti alle telecamere in modo da diffondere queste immagini nel mondo. “Dissi a mio marito, mi spiace che le mie scelte hanno danneggiato la famiglia. Ogni cosa ha il suo prezzo, la libertà, la democrazia anche hanno il loro prezzo, se non lo paghi non arrivi mai ad averlo davvero”. Un pensiero anche alle sue figlie: “desidererei tanto vedere le mie figlie vive nel proprio paese ma le condizioni ora non sono adatte per realizzare questo desiderio”. Cosa si sente di dire, allora, alle donne assistite dal Telefono rosa e a coloro che non hanno il coraggio di denunciare? “Uscite fuori, parlate con le organizzazioni come il Telefono rosa“, ha commentato. Infine ha concluso con una ulteriore rivelazione: “ancora sono spiata e addirittura dove lavoro hanno affittato un altro appartamento per spiarmi, sono ancora minacciata, mi hanno chiesto di stare zitta, io pagherò il prezzo e non starò mai zitta”.

