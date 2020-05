Shit storm contro Le Iene e Gaston Zama/ Video, violenza verbale e minacce di morte

Pubblicità

Nella puntata di martedì 19 maggio 2020 de Le Iene, l’inviato Gaston Zama è tornato ad occuparsi dei complottisti del Coronavirus che nella scorsa puntata hanno chiaramente detto “il Coronavirus non esiste”. Il servizio della scorsa settimana sul complottismo sul 5G e il Coronavirus ha generato un vero e proprio shit storm, una tempesta di mer*a, sui social contro l’inviato delle Iene e i vari complottisti. “Gaston Zama è un criminale. Iene vergognatevi, schifosi” sono solo alcuni dei commenti contro il servizio e contro l’inviato. Non tutti i complottisti però sono così; è il caso del Moralizzatore che, intervenuto, precisa: “secondo me nessun pensiero deve andare a finire in una violenza verbale, ho letto anche minacce di morte. Io non trovo un nesso tra il 5G e il Coronavirus”. Anche Alex Orlowski, esperto di reti sociali e disinformazione online, chiamato proprio dalle Iene per controllare la situazione ha raccontato “come si organizzano? Per non farsi bloccare sui social network si organizzano in gruppi invisibili su Facebook”.

Shit storm contro Le Iene e Vasco Rossi

Su Facebook, infatti, esiste un gruppo “Shit Storm Italia” in cui quelle delle Iene sono riusciti ad entrare grazie ad un infiltrato. All’interno del gruppo tantissimi i messaggi contro Gaston Zama, ma Alex Orlowski analizzando i flussi precisa: “si è mobilitata proprio grazie a questo gruppo invisibile creato per fare shit storm che fa minacce. E’ uno squadrismo online”. Questo stesso gruppo diversi mesi fa, infatti, aveva preso di mira al leader delle Sardine, mentre recentemente hanno deciso di puntare il dito contro Vasco Rossi che su Instagram aveva invitato i fan a scaricare la app Immuni. Alex Orlowski ha precisato: “si sono scagliati contro l’app immuni perchè la vedono come un controllo del nuovo ordine mondiale, un controllo globale. Sinceramente l’app immuni prende molti meno dati rispetto ai social network”. Ecco il video mediaset del servizio di Gaston Zama trasmesso nella puntata di mercoledì 19 maggio 2020 de Le Iene.



