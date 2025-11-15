Shiva padre per la terza volta con una donna misteriosa: la reazione furiosa della fidanzata Laura Maisano

Il rapper Shiva è diventato di nuovo papà: il 13 novembre è nato Ethan, il suo terzo figlio. L’annuncio è arrivato direttamente dalle sue Instagram Stories, con un messaggio semplice: “Benvenuto Ethan 13/11/2025″. La notizia ha colto di sorpresa molti fan, soprattutto perché la madre del bambino non è Laura Maisano, con cui Shiva ha già avuto due figli, Draco e il piccolo Atlas, nato appena a inizio settembre. Mentre il rapper ha scelto la via del silenzio, limitandosi a comunicare la nascita, Laura ha lasciato un messaggio enigmatico che ha scatenato il caos: “Non fatemi domande perché è meglio che io non vi dia risposte. Occhi che fanno piangere, piangeranno.”

Poche parole, ma abbastanza per far capire che tutto ciò ci sia una situazione personale più delicata di quanto appaia. Negli ultimi mesi, infatti, già si era parlato di una presunta crisi della coppia. Durante la seconda gravidanza di Laura, i due si erano mostrati sempre meno sui social, a differenza di quando accaduto in passato. Ora, con l’arrivo di Ethan da un’altra donna, il quadro è diventato certamente più chiaro, portando molti a pensare ad un possibile tradimento del cantante.

Shiva di nuovo padre: la verità della compagna Laura

Shiva e Laura Maisano sono usciti allo scoperto nel 2023, mostrandosi come una coppia sui social. A novembre dello stesso anno, sono diventati genitori per la prima volta di Draco, mentre il rapper si trovava in carcere. Nel 2025, è arrivata la seconda gravidanza, con il piccolo Atlas che è nato a settembre. Durante la gravidanza, però, si è iniziato a parlare di una crisi tra i due, che avevano smesso di mostrarsi insieme pubblicamente. Ebbene, la conferma è arrivata il 14 novembre, quando il cantante ha annunciato improvvisamente la nascita del suo terzo figlio, Ethan, avuto con un’altra misteriosa donna.