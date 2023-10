Shiva arrestato per tentato omicidio/ Prof Malucelli “Sua fama rischia di aumentare, testi musica trap…”

Uno Mattina si è soffermato stamane sul caso di Shiva, il giovane trapper che è stato arrestato nella giornata di ieri in quanto accusato di aver sparato a due ragazzi che hanno tentato di aggredirlo, così come emerso dai video delle telecamere di sicurezza: “Io ho pensato a Shiva come una persona serena, pacifica e con la sua musica fa sognare anche l’anima, invece ha sparato”, il commento della professoressa Maria Malucelli in studio e Massimiliano Ossini ha aggiunto: “Io ho un figlio di 15 anni che ascolta molto questa musica, io mi son letto i testi e sono impronunciabili, c’è una cattiveria… i miei figli mi rassicurano ma da genitori che dobbiamo fare, possono ascoltare questi messaggi, cosa succede quando li ascoltano?”.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora innamorata di Giorgio Manetti?/ "Per lui ero disposta a tutto…"

La prof Malucelli precisa: “Il testo? Non è vero che non entra nella testa e nell’anima, le parole hanno una sola funzione, entrare dentro di noi e lasciare un messaggio. Il 15enne può sorridere a leggerlo perchè magari ha una famiglia con una moralità ma alla lunga può mettere in discussione ciò che si dice in famiglia accedendo alla filosofia malefica del gruppo quindi è pericolosissima questa casa. Ricordiamo che Trap House erano le case dove si facevano di crack quindi parliamo di droga e non scherziamo. Questa è la non consapevolezza del momento che io sto uccidendo un uomo, non un rivale e non un nemico”.

Patrizio Pellegrino: “Primo figlio morto neonato”/ Carmen Russo: “Maria nata dopo 7-8 anni di tentativi”

ARRESTO TRAPPER SHIVA, OSSINI: “LUCIGNOLO ATTIRAVA L’ATTENZIONE…”

Massimiliano Ossini ha quindi domandato: “Se pensiamo anche a Pinocchio e Lucignolo gli elementi negativi sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione dei ragazzi, non è che si rischia che dopo questo fatto aumentino la fama?”.

“Purtroppo sì – ha risposto la prof Malucelli – un ragazzo dopo aver visto il video di Shiva mi ha detto che ha sparato per difendersi, e io gli ho risposto che un essere umano va rispettato qualunque cosa faccia, la giustizia non la puoi fare te e non se la può fare il nostro Shiva“. Il conduttore di Uno Mattina ha concluso: “Credo che la Rai debba essere molto vicina ai nostri ragazzi a questo tema tengo tanto”.

Famiglia sfrattata a Ostia con due figli disabili/ “Casa popolare ci spetta ma viviamo in un bungalow”

© RIPRODUZIONE RISERVATA