Shiva diventa nuovamente papà dopo la nascita di Atlas, il suo secondo figlio, due anni dopo la nascita del primogenito Draco

Shiva diventa nuovamente papà. Il rapper originario di Legnano ha annunciato la nascita del suo secondogenito sui social, con un dolcissimo post. L’artista, già papà di un bambino, il piccolo Draco di due anni, ha annunciato il parto della compagna Laura Maisano sui social, con una foto di famiglia e altre dolcissimi immagini. In una foto si vedono la mamma, il papà, il fratellino più grande e il nuovo nato tutti insieme in uno splendido quadretto familiare. “Finalmente mi sono potuto godere questo momento incredibile. Sento che la vita sta tornando a sorridermi” ha scritto il rapper sui social. E poi ancora, rivolgendosi alla moglie, le ha dedicato queste parole: “Grazie del regalo più importante di tutti”. Il piccolo appena arrivato ha un nome particolare, come d’altronde il fratellino maggiore: si chiama Atlas.

Nelle foto dalla clinica dove Laura Maisano ha partorito, si vede il papà con il piccolo Atlas in braccio, poi ancora una splendida foto di famiglia e ancora il fratellino più grande che culla il piccolino appena arrivato. Istantanee del primo giorno di vita del bebè, nato il 1 settembre 2025 alle ore 8.30 di mattina. Un giorno felice, dunque, per Shiva e per la compagna, così come per il figlio maggiore, Draco.

Shiva di nuovo papà: il 1 settembre è nato Atlas

Shiva è diventato papà per la seconda volta dopo la nascita di Draco due anni fa, avuto dalla compagna Laura Maisano. I due avevano annunciato di essere nuovamente in attesa di un bebè lo scorso maggio, con un post sui social con scritto: “Doppiamente benedetti. Qualcuno non vede l’ora di conoscere il suo nuovo miglior amico!” postando la foto del primogenito Draco che con estrema gioia mostrava l’ecografia. Dopo una lunga attesa, nella vita del rapper di Legnano e della compagna è arrivata un’altra grande gioia con la nascita di Atlas.