Shiva diventerà papà per la prima volta, la compagna Laura è incinta!/ L’annuncio sui social

Shiva diventerà presto papà: l’annuncio sui social

Shiva, apprezzato artista, diventerà papà per la prima volta! La fidanzata Laura Maisano è incinta, ad annunciarlo è lo stesso trapper sui social, con la foto dell’ecografia del piccolo. A divulgare la lieta novella il sito Webboh: “Da tempo, noi di Webboh eravamo a conoscenza della questione ma, per rispetto dei diretti interessati, abbiamo scelto di non anticipare il tutto, attendendo giustamente il loro annuncio. ”

E ancora: “E infatti, pochissimi minuti fa, Andrea e Laura Maisano hanno caricato un post dove mostrano la foto di un’ecografia, confermando di star per diventare genitori per la prima volta. Attualmente, i due non hanno ancora detto nulla riguardo al nome. Per scoprirne di più quindi, ci sarà da aspettare ulteriormente. insomma, congratulazioni ad Andrea e Laura!” si legge sul sito.

Gabry Ponte e la collaborazione con Shiva: “Ne sono orgoglioso”

Gabry Ponte, nel 2020, ha rinnovato il suo successo musicale con una hit insieme a Shiva. Ai microfoni di scuolazoo, l’artista ha dichiarato: “Ne sono orgoglioso perché vuol dire che siamo riusciti a creare una musica che non era figlia delle mode del momento come spesso accade, specialmente in generi di veloce consumo come la musica dance”.

Il dj ha poi parlato di come è nata la collaborazione con il giovane rapper: “Non ci conoscevamo prima di questo disco, cioè lui sapeva chi fossi io e viceversa ma non ci eravamo mai incrociati artisticamente. Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram. Lo rispetto molto perché ha avuto il coraggio di rischiare, contaminando la trap (che notoriamente ha un seguito di fan abbastanza “integralisti”) con un genere totalmente diverso“.

