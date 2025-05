Shiva si appresta a diventare papà per la seconda volta nella sua vita. Il rapper e la compagna di vita Laura Maisano diventeranno presto nuovamente genitori. Ad annunciarlo è stata la coppia nelle scorse ore, a relazione tra Shiva e Laura Maisano è stata resa pubblica solo nel 2023, e fin dall’inizio entrambi si sono mostrati molto riservati riguardo al loro rapporto. Soltanto dopo la nascita del primo figlio, Draco, la coppia ha iniziato a condividere alcuni momenti della loro vita familiare.

Nel post pubblicato nelle scorse ore sui social, Shiva e Laura Maisano hanno fatto il grande annuncio riguardo al secondogenito in arrivo: “Doppia benedizione. Qualcuno non vede l’ora di conoscere il suo nuovo migliore amico!” si legge sui loro profili social. Una grande gioia dunque per Shiva, riuscito a mettersi definitivamente alle spalle le grane degli ultimi anni, con l’arresto ormai divenuto solo un brutto ricordo. E la vita del cantante è ripartita, con una lieta notizia in famiglia.

Shiva e Laura Maisano genitori, cosa è accaduto negli ultimi anni

La relazione tra Shiva e la sua Laura Maisano è nata nel 2023, lo stesso anno che ha segnato in maniera indelebile la vita del giovane artista classe 1999. Il cantante è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo di armi e ricettazione, dopo aver sparato a due membri di una crew rivale durante un’aggressione nel cortile del suo studio a Settimo Milanese.

Shiva adesso si gode questa pagina di tranquillità nella sua vita, la relazione con Laura Maisano e la nuova paternità. Un cambiamento che Shiva aveva annunciato già durante il periodo di reclusione, con il rapper che ammise di essere cambiato, di essere diventato più responsabile e di non volersi trovare nelle stesse situazioni per le quali è finito a processo.

