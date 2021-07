Shiva video “Jackson”/ Brano sul quartiere, clip con orologi di diamanti e lusso

Shiva ha pubblicato il video di “Jackson“, brano estratto dal suo terzo lavoro in studio “Dolce Vita”, uscito l’11 giugno. Il progetto discografico è stato anticipato da “La mia storia”, mentre in contemporanea al rilascio dell’album è stata pubblicata la title track con relativo videoclip. L’attività del giovane rapper di Legnano (classe 1999) ha continuato a dare i suoi frutti nell’ultimo mese con l’uscita di “Fendi belt” featuring Paky, “Non sai niente” featuring Guè Pequeno e ora “Jackson”, in cui viene trattato il tema del quartiere.

“Dolce Vita” arriva dopo il successo ottenuto grazie alla canzone “Auto Blu” del 2020, con cui Shiva si è aggiudicato la doppia certificazione d’oro e il primo posto nella classifica dei singoli Fimi/Gfk. Caratterizzata da un campionamento di “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, che compaiono come artisti ospiti, il rapper si è fatto conoscere dalla maggior parte dei fruitori di musica in stream che fino a quel momento non lo avevano ancora mai sentito.

“Jackson”: il video di Shiva

Shiva aveva comunque ottenuto un notevole riscontro già agli esordi all’interno della scena rap; dopo aver firmato il contratto discografico con la Honiro Label a sedici anni e dopo aver pubblicato il primo album “Tempo anima”, compare tra i featuring del progetto discografico di Mostro nel brano “Amore sporco”. Nel 2019 ha anche ottenuto i suoi primi dischi di platino con i singoli “Mon fre” e “Bossoli” e collaborato con Sfera Ebbasta e ThaSupreme.

Con l’uscita del videoclip di “Jackson” non si ferma, dunque, l’impegno musicale che Shiva ha intrapreso quando aveva solo 15 anni. Nelle riprese il giovane artista è accompagnato da suoi coetanei: insieme ostentano orologi di diamanti, le macchine e le “mossettine” da rapper, quasi cadendo nel cliché. È racchiuso nel testo il significato più importante; ripercorre infatti i suoi passi, evidenziando il luogo da dove proviene, ossia il quartiere. È solo ascoltando l’album “Dolce Vita” per intero che si può andare a fondo e scoprire un viaggio sonoro che testimonia la voglia di sperimentazione di Shiva.

