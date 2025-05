Shkodra Elektronike con il brano “Zjerm sono il duo rappresentante della Albania in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima semifinale il duo italo-albanese ha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Beatriçe Gjergji e Kolë Laca, questo il nome dei componenti sono tra i favoriti alla vittoria finale con un brano giudicato dai critici come qualcosa di “giusto”. “La nostra canzone parla proprio di questo, di un minuto di mondo giusto. Speriamo che quel minuto capiti a noi” – ha dichiarato Kolë alla stampa. Non solo, il duo ha parlato di come l’esperienza dell’Eurovision sia qualcosa di grande dal punto di vista non solo delle emozioni, ma anche di responsabilità.

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

La cantante Kolë ha chiesto il supporto dell’Italia complice anche la doppia cittadinanza, visto che entrambi hanno vissuto diversi anni nel nostro Paese con cui hanno un legato davvero speciale.

Shkodra Elektronike con il brano “Zjerm all’Eurovision 2025: la reazione dei social

La performance degli Shkodra Elektronike con il brano “Zjerm all’Eurovision 2025 ha conquistato il pubblico dei social. In tantissimi hanno sottolineato la bravura della cantante, ma anche la scelta di un brano che ha tutte le carte in regola per vincere la kermesse. “L’Albania sta finalmente inviando una canzone così bella all’Eurovision, per favore lasciatela in albanese, non cambiatela in inglese e con un piccolo rinnovamento (magari aggiungendo più motivi etnici e una migliore produzione) può fare miracoli!! Congratulazioni Shqipëria” – ha scritto un utente, mentre un altro ha precisato “Sento pezzi strumentali indiani e vedo influenze cinesi, guarda, la canzone suona orribile! Impareranno mai?”.

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

Infine c’è chi ha scritto: “mi ricorda quello che ha fatto la Spagna negli ultimi due anni. Fare quello che gli sembra giusto. Non sappiamo come andrà a Basilea, ma al momento non credo che importi poi così tanto. È speciale!”. E voi da che parte state?