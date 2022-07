Shonka Dukureh è morta: la cantante aveva recitato in Elvis/ A trovarla il figlio…

Ieri è stata una grave giornata di lutto a Nashville, in Tennesse, dove è venuta a mancare, a soli 44 anni, la cantante e attrice americana Shonka Dukureh. Le ragioni del decesso non sono ancora chiare. Purtroppo a trovare il corpo ormai privo di vita, giovedì mattina, è stato uno dei suoi due figli con cui viveva nell’abitazione di Nashville. Il ragazzo ha trovato la mamma morta nel letto ed è corso a chiedere soccorso al vicino, ma ormai non c’era più nulla da fare…

Attualmente la causa del decesso rimane sconosciuta, l’unica cosa certa è che non sono presenti segni di violenza. Maggiori informazioni si avranno solo al termine dell’autopsia, a seguito della quale si potrà definitivamente dichiarare la dinamica dell’accaduto. Una vera tragedia per Shonka Dukureh che quest’anno aveva finalmente ottenuto il successo, tanto desiderato e meritato, grazie alla partecipazione, con il suo ruolo da protagonista, nel film “Elvis”, dove interpretava Willie Mae “Big Mama”.

BREAKING: No foul play is evident in today’s death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year’s Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children.

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) July 21, 2022