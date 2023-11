Shooter, Italia 1/ Mark Wahlberg innocente incastrato, di Antoine Fuqua, oggi, martedì 14 novembre 2023

Shooter, diretto da Antoine Fuqua

Su Italia 1, nella prima serata di martedì 14 novembre, alle ore 21,20, arriva il film Shooter. Si tratta di un titolo statunitense del 2007 d’azione e thriller, tratto dal romanzo Una pallottola per il presidente di Stephen Hunter. La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Lemkin, con distribuzione da parte di Paramount Pictures e Di Bonaventura Pictures, fotografia di Peter Menzies Jr., montaggio di Conrad Buff e Eric A. Sears e musiche di Mark Mancina. La regia è ad appannaggio di Antoine Fuqua, noto per Attacco al potere – Olympus Has Fallen, The Equalizer – Il vendicatore (e seguito) e I magnifici 7.

Il cast è guidato da Mark Wahlberg, attore molto amato dai fan dell’azione, candidato per due volte agli Oscar grazie a The Departed – Il bene e il male e The Fighter. Al suo fianco ecco Kate Mara, apprezzata per il suo ruolo di primo piano nella serie televisiva House of Cards – Gli intrighi del potere. Sono presenti anche Danny Glover, Michael Peña, Rhona Mitra, Elias Koteas e Ned Beatty.

La trama del film Shooter: un marine accusato di essere l’attentatore del Presidente

In Shooter, il sergente dei Marines Bob Lee Swagger è un tiratore scelto, reduce da una tragica missione in Etiopia dove ha perso la vita il caporale e amico Donnie Fenn. Dopo alcuni anni, Bob viene contattato per una missione e deve collaborare con la CIA. È molto probabile che si stia organizzando un attentato per uccidere il presidente degli Stati Uniti.

Bob deve lavorare in sinergia con la CIA per cercare in tutti i modi di bloccare l’attentato, tramite un’attenta opera di prevenzione. L’uomo viene coinvolto in una trappola terribile, nella quale sembra che l’attentato possa essere causato da lui stesso. Durante l’attentato viene ucciso l’arcivescovo dell’Etiopia. Bob viene ferito da un agente della polizia, ma nonostante ciò riesce a scappare e mettersi in salvo. Trova rifugio a casa della vedova di Fenn, Sarah. Da questo momento in poi, Sweeger non deve salvare solo la sua vita, ma anche la sua credibilità.

Deve dimostrare di non essere un terrorista che ha attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti d’America, ma un patriota devoto al suo paese. Gli uomini che gli hanno fatto questo devono pagarla, lui è costretto a riscattare il suo onore. Bob sarà capace di salvarsi e riabilitare il suo buon nome? Sono numerose le vicende preoccupanti, dal rapimento di Sarah all’incontro di Swagger con colonnello e senatore, dietro il quale si nasconde un’altra trappola che potrebbe rovinargli l’esistenza…











