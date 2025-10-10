Con qualche licenza cineamatografica, Shooter racconta la vera storia del cecchino Bob Lee Swagger, interpretato da Mark Wahlberg e diretto da Antoine Fuqua

Shooter, film su Italia 1 diretto da Antoine Fuqua

Su Italia 1, venerdì 10 ottobre 2025, in prima serata alle ore 21.20, è prevista la messa in onda di Shooter, un film USA del 2007 di azione e thriller con sceneggiatura, firmata da Jonathan Lemkin tratta da un romanzo del 1993. Il cast è composto da Mark Wahlberg, Danny Glover, Kate Mara, Michael Peña, Ned Beatty, Rhona Mitra e Elias Koteas.

Il regista di è Antoine Fuqua che, dopo aver mosso i primi passi come videomaker di artisti come Usher, Stevie Wonder e Queen Latifah, si è cimentato nella regia in film come Training Day con Ethan Hawke e Denzel Washington, King Arthur, The Equalizer- Il vendicatore e The Equalizer 2- Senza perdono, senza dimenticare il biopic di prossima uscita nel 2026 dedicato a Michael Jackson. Le musiche sono affidate a Mark Mancina, vincitore di un Grammy Award, in collaborazione con il cantante Phil Collins, per il film Tarzan.

La trama del film Shooter: un crimine di guerra da denunciare

Shooter racconta la storia di Bob Lee Swagger, ex tiratore scelto ritiratosi dopo la morte del suo amico Donnie Fenn nella missione in Etiopia.

Un giorno, il Colonnello Isaac Johnson, appartenente alla Cia, lo contatta affidandogli la missione di proteggere il Presidente degli Stati Uniti da un possibile attentato. Poco tempo dopo Swagger capisce che questa missione è in realtà una trappola che lo vedrà incastrato: nell’attentato sarà l’arcivescovo dell’Etiopia a essere ucciso da un cecchino.

Swagger riesce a fuggire e si nasconde da Sarah Fenn, la vedova di Donnie. Nel frattempo l’agente Memphis riesce a scoprire l’innocenza di Swagger, ma viene rapito dagli scagnozzi di Johnson, salvo poi essere liberato dallo stesso Swagger.

Entrambi capiscono che l’arcivescovo etiope è stato ucciso perché stava per rivelare al presidente USA del massacro dei civili etiopi per mano di contractors statunitensi.

Swagger, in possesso della registrazione-prova della matrice del delitto che però potrebbe incastrare anche lui, decide di di costituirsi e difendersi davanti al giudice, che lo dichiarerà innocente e accerterà le vere responsabilità.