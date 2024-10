Shooter – Una pallottola per il Presidente, diretto da Antoine Fuqua

Martedì 22 Ottobre 2024, nella serata di Italia 1, alle ore 21:55, verrà trasmesso l’action thriller Shooter – Una pallottola per il Presidente, un film del 2007 diretto dal regista esperto dell’azione Antonie Fuqua, conosciuto anche per Training Day con Denzel Washington ed Ethan Hawke. La pellicola si ispira al romanzo Point of Impact, una pallottola per il Presidente, scritto da Stephen Hunter, da cui è stata prodotta anche una celebre serie TV.

Tra gli attori principali del film Shooter – Una pallottola per il Presidente ricordiamo Mark Whalberg, che interpreta il ruolo del protagonista, il sergente dei Marines Bob, attore candidato all’Oscar per The Departed – Il bene e il male, insieme a Kate Mara (Sarah), Danny Glover, che veste i panni del colonnello Johnson, Michael Pena, Elias Koteas, Rhona Mitra, Ned Beatty.

Le musiche sono del compositore Mark Mancina, la fotografia di Peter Menzies.

La trama del film Shooter – Una pallottola per il Presidente: servizi segreti deviati e un complotto per incastrare un veterano

In Shooter – Una pallottola per il Presidente, la vicenda narra del protagonista Bob Lee Swagger, sergente Marines e tiratore scelto, reduce da una terribile missione africana, in Etiopia, in cui ha perso la vita il suo amico caporale Donnie Fenn.

Dopo tre anni, il sergente viene contattato di nuovo dal colonnello Johnson, agente dei servizi segreti, che gli propone un ingaggio importante: sventare la minaccia di un attentato al Presidente USA in occasione della visita del vescovo dell’Etiopia alla Casa Bianca. Bob, nello specifico, ha la missione di progettare l’attentato, sotto mentite spoglie, per prevenire le mosse del cecchino stesso che dovrebbe uccidere il presidente. In realtà, questo compito si rivelerà una vera e propria trappola, un inganno confezionato ad arte per coinvolgerlo nell’attentato, in cui rimane ucciso, invece, l’arcivescovo africano. Da qui comincia la fuga del sergente inseguito dall’FBI, che troverà riparo in casa di Sarah, vedova del suo amico Fenn, il caporale morto in Etiopia: la donna lo curerà dalle ferite inferte dalla sparatoria. Riuscirà il nostro protagonista a dimostrare la sua innocenza alle autorità americane, agli agenti FBI che gli stanno alle calcagna, e a salvare la pelle?

