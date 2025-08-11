Il film "Shooting Stars" non è come qualcuno pensa una pellicola su Lebron James, ma sull'amicizia di cui ognuno ha bisogno

Shooting Stars è un film sportivo del 2023. Il regista Chris Robinson per realizzarlo si è ispirato al libro con lo stesso titolo scritto da LeBron James e Buzz Bissinger. Shooting Stars non è però, come ritiene la maggioranza della critica, un film su Lebron James e le sue imprese sportive giovanili, ma ha come protagonista l’amicizia tra quattro, poi diventati cinque, ragazzi che inizia dalla comune passione per il basket e si sviluppa dentro una squadra della St. Vincent–St. Mary High School, la scuola superiore con sede ad Akron, Ohio.

Box Office 3D - Il film dei film, Italia 1/ Trama e cast della commedia di Ezio Greggio, oggi 10 agosto 2025

I cinque ragazzi la cui amicizia è il punto di forza del film sono: LeBron James, interpretato da Marquis Mookie Cook, Dru Joyce III, interpretato da Caleb McLaughlin, Willie McGee, interpretato da Avery Serell Wills Jr., Sian Cotton, interpretato da Khalil Everage, a cui si aggiungerà Romeo Travis, interpretato da Scoot Henderson.

Chi è Diego di San Giuliano, nipote di Wanda Ferragamo/ Origini nobiliari e gli auguri di Drusilla Foer per..

Importanti per questi ragazzi sono i due allenatori che guideranno la squadra di basket della St. Vincent: il primo sarà Keith Dambrot, interpretato da Dermot Mulroney, un ex allenatore della Ncaa che si ritrova a guidare una squadra giovanile, ma che quando avrà l’occasione per tornare a grandi livelli abbandonerà i ragazzi che lo vedranno all’inizio come un traditore per poi capire quanto sia stato importante sia nella loro crescita sportiva che in quella umana;

il secondo che sostituirà Dambrot è il padre di uno dei ragazzi, Dru Joyce II, interpretato da Wood Harris, che sarà fondamentale in quegli anni giovanili, perché saprà valorizzare di ogni ragazzo le doti particolari e soprattutto saprà essere un padre per loro, quello di cui hanno bisogno per potersi esprimere al massimo.

Wanda Ferragamo, moglie di Salvatore/ 'Matriarca' di uno dei brand più famosi: "Mondanità? Con 6 figli..."

LeBron era cresciuto in una situazione di povertà assieme alla madre Gloria, Willie proviene dai bassifondi di Chicago e ad Akron trova una nuova famiglia, Dru è il più spontaneo del gruppo e per la sua piccola statura spesso non viene considerato per cui è molto combattivo volendo sempre dimostrare il suo valore, Sian è un ragazzone, spensierato ma sempre pronto a dare tutto di sé, a loro si aggiungerà Romeo che all’inizio si presenta come uno superiore e che non vuole l’amicizia del gruppo, ma poi si lascia coinvolgere dimostrando che sotto l’apparente superiorità vi è un bisogno di essere compreso.

Cinque ragazzi diversi, ognuno con la loro storia, cinque ragazzi che hanno un interesse comune, il basket, ma che sanno che la vita non è definita dal loro essere giocatori, ma da qualcosa di più e che in un’amicizia e in adulti veri incontrano la strada per trovare se stessi, ognuno per quello che è.

Interessante e da brividi quando LeBron viene escluso dalla squadra per una leggerezza che aveva fatto accettando un regalo che poi si rivela una pubblicità indebita. Lui a questo punto potrebbe andare avanti verso la carriera che gli si apre, ma vuole giocare l’ultima partita con gli amici, lo vuole perché quell’amicizia per lui è la cosa più importante della vita, come all’inizio del film quando i ragazzi potrebbero giocare nella squadra afroamericana di Butchel ma siccome non vogliono Dru perché troppo piccolo allora vanno insieme nella scuola di St. Vincent-St Mary, una scuola cattolica in cui vi sono prevalentemente bianchi e dovranno faticare per entrare nella squadra di basket.

Shooting Stars è un film sull’amicizia, non però intesa in senso sentimentale e intrisa di buoni sentimenti, ma sull’amicizia vera, come legame in cui ognuno può trovare se stesso, crescere realizzando quello che è: ognuno in questa amicizia è se stesso e guarda l’altro con stima e rispetto. Shooting Stars mostra in una storia particolare ciò di cui tutti hanno bisogno: un’amicizia d’impronta umana.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI