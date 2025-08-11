Il film "Shooting Stars" non è come qualcuno pensa una pellicola su Lebron James, ma sull'amicizia di cui ognuno ha bisogno
Shooting Stars è un film sportivo del 2023. Il regista Chris Robinson per realizzarlo si è ispirato al libro con lo stesso titolo scritto da LeBron James e Buzz Bissinger. Shooting Stars non è però, come ritiene la maggioranza della critica, un film su Lebron James e le sue imprese sportive giovanili, ma ha come protagonista l’amicizia tra quattro, poi diventati cinque, ragazzi che inizia dalla comune passione per il basket e si sviluppa dentro una squadra della St. Vincent–St. Mary High School, la scuola superiore con sede ad Akron, Ohio.
I cinque ragazzi la cui amicizia è il punto di forza del film sono: LeBron James, interpretato da Marquis Mookie Cook, Dru Joyce III, interpretato da Caleb McLaughlin, Willie McGee, interpretato da Avery Serell Wills Jr., Sian Cotton, interpretato da Khalil Everage, a cui si aggiungerà Romeo Travis, interpretato da Scoot Henderson.
Importanti per questi ragazzi sono i due allenatori che guideranno la squadra di basket della St. Vincent: il primo sarà Keith Dambrot, interpretato da Dermot Mulroney, un ex allenatore della Ncaa che si ritrova a guidare una squadra giovanile, ma che quando avrà l’occasione per tornare a grandi livelli abbandonerà i ragazzi che lo vedranno all’inizio come un traditore per poi capire quanto sia stato importante sia nella loro crescita sportiva che in quella umana;
il secondo che sostituirà Dambrot è il padre di uno dei ragazzi, Dru Joyce II, interpretato da Wood Harris, che sarà fondamentale in quegli anni giovanili, perché saprà valorizzare di ogni ragazzo le doti particolari e soprattutto saprà essere un padre per loro, quello di cui hanno bisogno per potersi esprimere al massimo.
LeBron era cresciuto in una situazione di povertà assieme alla madre Gloria, Willie proviene dai bassifondi di Chicago e ad Akron trova una nuova famiglia, Dru è il più spontaneo del gruppo e per la sua piccola statura spesso non viene considerato per cui è molto combattivo volendo sempre dimostrare il suo valore, Sian è un ragazzone, spensierato ma sempre pronto a dare tutto di sé, a loro si aggiungerà Romeo che all’inizio si presenta come uno superiore e che non vuole l’amicizia del gruppo, ma poi si lascia coinvolgere dimostrando che sotto l’apparente superiorità vi è un bisogno di essere compreso.
Cinque ragazzi diversi, ognuno con la loro storia, cinque ragazzi che hanno un interesse comune, il basket, ma che sanno che la vita non è definita dal loro essere giocatori, ma da qualcosa di più e che in un’amicizia e in adulti veri incontrano la strada per trovare se stessi, ognuno per quello che è.
Interessante e da brividi quando LeBron viene escluso dalla squadra per una leggerezza che aveva fatto accettando un regalo che poi si rivela una pubblicità indebita. Lui a questo punto potrebbe andare avanti verso la carriera che gli si apre, ma vuole giocare l’ultima partita con gli amici, lo vuole perché quell’amicizia per lui è la cosa più importante della vita, come all’inizio del film quando i ragazzi potrebbero giocare nella squadra afroamericana di Butchel ma siccome non vogliono Dru perché troppo piccolo allora vanno insieme nella scuola di St. Vincent-St Mary, una scuola cattolica in cui vi sono prevalentemente bianchi e dovranno faticare per entrare nella squadra di basket.
Shooting Stars è un film sull’amicizia, non però intesa in senso sentimentale e intrisa di buoni sentimenti, ma sull’amicizia vera, come legame in cui ognuno può trovare se stesso, crescere realizzando quello che è: ognuno in questa amicizia è se stesso e guarda l’altro con stima e rispetto. Shooting Stars mostra in una storia particolare ciò di cui tutti hanno bisogno: un’amicizia d’impronta umana.
— — — —
