SHOP ONLINE/ Attrezzature ristorazione AllForFood, passione Made in Italy

Dai ristoratori ai macellai, dai baristi ai gestori di rosticcerie, la proposta di AllForFood.com è pensata per rispondere alle esigenze di una vasta platea di professionisti della ristorazione. Come? Con un catalogo di oltre 40.000 prodotti accuratamente selezionati, combinati a un servizio di assistenza professionale, preventivi gratuiti anche in modalità fai da te e spedizioni sempre assicurate. Una formula di shopping online che mette al riparo il cliente da ogni potenziale rischio e gli assicura la qualità dei grandi marchi.

Sì, perché su www.allforfood.com sono presentate solo attrezzature da ristorazione e macchine alimentari firmate da brand top di gamma. Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Bras, Isa e Unox non sono che alcuni esempi.

Il catalogo è composto quasi completamente da prodotti italiani. La valorizzazione del Made in Italy è infatti uno dei tratti distintivi di AllForFood. Da sempre lo store sostiene le produzioni nazionali, scegliendo solo articoli realizzati con materiali di alta qualità e che garantiscono grande affidabilità.

Macchine alimentari, attrezzature da ristorazione, arredamento professionale e ogni altra sezione del catalogo presenta un eccellente rapporto qualità-prezzo. Grazie alle collaborazioni sviluppate nel corso degli anni con una vasta rete di fornitori e produttori, l’e-commerce è in grado di offrire prodotti di qualità superiore a prezzi vantaggiosi.

In particolare, scorrendo tra le tante categorie di articoli presentati si trovano impastatrici, tavoli fermalievitazione, forni per pizza, banchi frigo, friggitrice professionale, abbattitori di temperatura, fornelloni e molto altro ancora. Tutti consegnati con spedizioni assicurate, in modo da tutelare il cliente da qualsiasi eventuale danneggiamento dovuto al trasporto. Ipotesi che resta comunque improbabile, perché AllForFood si rivolge solo a società di corriere espresso di comprovata professionalità e operative a livello internazionale, come TNT, Fercam e Zust Ambrosetti.

La proposta si fa ancora più vantaggiosa con le tante offerte a tempo presentate nella sezione Promozioni. Arredi per interni ed esterni, contenitori isotermici, tavoli da lavoro in acciaio inox e tanti altri articoli con sconti imbattibili. Chi ha intenzione di ammodernare la cucina o gli interni del locale non dovrebbe lasciarsi scappare la possibilità di un ulteriore risparmio richiedendo un preventivo gratuito. Farlo è un gioco da ragazzi: una volta inseriti i prodotti di interesse nel carrello, basta un click sul pulsante “Preventivo”, per poi seguire la procedura guidata.

L’assistenza è attiva in ogni fase dell’acquisto via telefono, numero verde, e-mail e chat online. Un servizio appositamente dedicato è riservato ai clienti che hanno necessità di supporto nel post-vendita: operatori competenti sono a disposizione per gestire qualsiasi inconveniente in tempi brevissimi e senza spese per l’acquirente.

Centinaia di clienti hanno assegnato ad AllForFood punteggi di eccellenza nelle recensioni certificate eKomi. Tu cosa aspetti a scoprirlo? Visita ora www.allforfood.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA