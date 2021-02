SHOP ONLINE/ Con AbbigliamentoCertificato.com la sicurezza sul lavoro è la priorità

A rendere unico AbbigliamentoCertificato.com sono sia il valore della proposta, che si distingue per qualità, completezza e tante opportunità di personalizzazione, sia la professionalità di Cast Bolzonella, azienda fondata nel 1970 specialista di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti che ha sviluppato la piattaforma digitale.

La sicurezza è un’assoluta priorità che richiede abbigliamento protettivo certificato come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) appropriato ai contesti d’utilizzo e coerente con le normative di riferimento. AbbigliamentoCertificato.com supporta il cliente con un’assistenza multicanale e altamente qualificata, pronta a trovare le soluzioni più appropriate e performanti.

La proposta della piattaforma digitale presenta unicamente indumenti antinfortunistici con marcatura CE e certificati DPI di categorie II e III. Dietro a ogni prodotto ci sono scrupolose verifiche tese ad accertarne le prestazioni.

Scorrendo le tante categorie (di cui fanno parte indumenti alta visibilità, antiacido, antistatico, arco elettrico, celle frigo, ESD, ignifugo, pentavalente, saldatura, trivalente e altri ancora) troviamo anche prodotti Made in Italy e divise certificate OEKO-TEX® Standard 100.

Quanto poi ai singoli prodotti, l’offerta spazia dalla giacca ignifuga antincendio alla t-shirt antistatica, dalla tuta trivalente ad alta visibilità alla polo ignifuga e antistatica, passando per il camice da laboratorio antiacido e antistatico, il giaccone per celle frigo, il giaccone multinorma e molti altri capi ancora.

L’offerta è riservata ad acquisti all’ingrosso, che permette un approccio diretto con la clientela e assicura indumenti certificati al giusto prezzo. Sfruttando le competenze acquisite in oltre 50 anni di attività, il cliente può personalizzare le divise con logo aziendale, nome e mansione del dipendente.

I servizi offerti

Passando in rassegna i servizi incontriamo inoltre spedizioni internazionali, merito della collaborazione con i migliori corrieri, consegne presso le diverse sedi aziendali, corredi nominali confezionati per ogni dipendente e capi anche in taglie conformate o extra long. L’ufficio stile fornisce consulenza, progettazione e realizzazione di capi personalizzati su misura delle necessità espresse.

Per scoprire, in dettaglio, la qualità della proposta e l’assistenza professionale garantite a ogni cliente basta digitare www.AbbigliamentoCertificato.com.



© RIPRODUZIONE RISERVATA