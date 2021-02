SHOP ONLINE/ Con Macchinato il meglio di macchine e attrezzature per aziende e DIY

Reso in 30 giorni, acquisti sicuri, imperdibili promozioni a tempo e competenza tecnica a supporto del cliente. Sono solo alcuni aspetti che rendono Macchinato, www.macchinato.com, lo store digitale di riferimento per chi è alla ricerca di una selezione di macchine e attrezzature pensate per le esigenze di appassionati del fai-da-te, officine, laboratori e aziende. Tra i marchi gli operatori di punta, con un’esperienza di shopping digitale vantaggiosa. Ecco perché.

Pur rappresentando un progetto giovane, Macchinato conta su una preparazione acquisita grazie a un’esperienza decennale nel campo della ferramenta. Lo shop offre un catalogo costantemente aggiornato, progettato per ottenere la soddisfazione di una clientela esigente.

Quali sono i principali segmenti dell’offerta? La proposta vanta migliaia di articoli, che spaziano dalle macchine per la lavorazione del legno a quelle per l’edilizia, passando per attrezzature per garage e officina, strumenti di misura, abbigliamento da lavoro, macchine utensili.

In particolare, a conquistare maggiormente l’attenzione dei clienti sono le sotto-categorie dedicate a compressori, saldatrici, torni per legno, troncatrici, segatrici a nastro, trapani a colonna. L’offerta Macchinato lavorazione legno prevede soluzioni per professionisti e appassionati di DIY, con brand di punta, come Holzkraft, Compa, Holzmann, Record Power, Jet, Fervi, Femi job line, Femi, Pegic e molto altro ancora.

I prezzi sono sempre scontati e la consegna è gratuita per ordini di oltre 300 euro (in pochi giorni l’articolo viene consegnato al cliente). All’interno di questa sezione figurano aspiratori trucioli, attrezzature falegnameria, banchi sega, levigatrici e calibratrici per legno, pialle filo – spessore, segatrici a nastro verticali, torni, trapani a colonna radiali, troncatrici, fresatrici e molto altro ancora.

Macchinato garantisce un’esperienza d’acquisto online che alla competitività della proposta unisce un’attenta selezione. Marchi apprezzati, come Deca, Saf-fro, Telwin, Lincoln Electric, Awelco, compongono la sezione delle saldatrici, di cui fanno parte prodotti inverter elettrodo, saldatrici elettromeccaniche elettrodo, saldatrici a filo, multiprocesso, a punti, torce e tanti altri articoli. Femi, Nebes, Imet, Optimum e Fervi li ritroviamo nell’ambito delle segatrici a nastro.

Oltre alle promozioni a tempo applicate a un’ampia sezione dell’offerta, reso in 30 giorni e sistemi di pagamento sicuri (carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno), l’acquisto online prevede il supporto di tecnici specializzati. Tutta l’assistenza che serve, proprio quando serve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA