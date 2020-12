SHOP ONLINE/ Dai forni alle smart TV su Onlinestore sconti fino al 70%

La sua proposta spazia dai piani cottura alle smart TV di ultima generazione, dai robot per la pulizia della casa agli smartphone. Sono migliaia gli articoli che compongono l’offerta di Onlinestore, l’e-commerce di riferimento nell’elettronica di consumo. Una proposta selezionata per assicurare al cliente le soluzioni più innovative, presentate a condizioni davvero competitive: l’attuale promozione Fuori Tutto prevede sconti fino al 70%. La qualità a prezzi imbattibili, con la tranquillità di poter contare su un supporto qualificato.

Con un’esperienza di oltre 30 anni nella vendita di prodotti elettronici, Onlinestore è operativo dal 2001 e conta oltre un milione di visite e più di 20.000 nuovi clienti ogni mese. L’utente viene accompagnato nell’esperienza d’acquisto da personale qualificato, in grado di fornire l’assistenza di cui può avere bisogno.

Saldi e promozioni interessano tantissimi prodotti dell’offerta con sconti che spesso superano il 50%. La competitività dei prezzi, tra i più convenienti del web, riguarda marchi leader, come Franke, Samsung, Siemens, Bosch, Apple, LG, Philips, Thule, Sony, Garmin, KitchenAid e tanti altri.

Sono 11 le macro-categorie dello store, tra queste troviamo piccoli e grandi elettrodomestici, elettronica, brico, infanzia, auto e moto, tempo libero, arredo, giardino e BBQ. Scorrendo i singoli prodotti incontriamo lavastoviglie da incasso, asciugatrici con funzionalità intelligenti, pneumatici invernali, robot da cucina, stufe a pellet, solo per citare alcuni articoli di un’offerta che sa dare risposta a tantissime esigenze quotidiane del cliente.

Le modalità di pagamento pongono al riparo da ogni rischio, assicurando allo stesso tempo la massima versatilità: carta di credito, bonifico bancario, PayPal, Amazon Pay e pagamento a rate (Pagantis, Findomestic, Agos Ducato). Quanto alle spedizioni, la consegna avviene in pochi giorni, tutti i dettagli cambiano in base alle caratteristiche del prodotto e di eventuali servizi specifici richiesti (come ad esempio consegna al piano e ritiro dell’usato di grandi elettrodomestici).

Se per il suo acquisto il cliente vuole approfittare di un’ulteriore forma di tutela, può richiedere Onlinestore Protection, polizza assicurativa Allianz attivabile in pochi click che tutela l’acquisto a fronte di danni accidentali e furto.

Visita ora www.onlinestore.it e approfitta della promozione Fuori Tutto, ti aspettano sconti fino al 70%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA