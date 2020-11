SHOP ONLINE/ L’abbigliamento 0-16 è Fantaztico, i migliori brand subito a casa tua

Fantaztico è lo shop online più amato da mamme e bambini perché al customer care, sempre pronto a guidare e supportare il cliente, unisce la selezione dei migliori marchi 0-16 anni (come Adidas, Esprit, Bimbus, Pepe Jeans e Brums), con consegne rapide e affidabili. Felicità e soddisfazione distinguono l’esperienza di shopping, merito di reso gratuito e spedizione gratis per acquisti di oltre 100 euro. Una proposta dove qualità e cura verso ogni richiesta s’applicano a 2.000 modelli a stagione.

La sezione Neonati 0-2 anni si articola in neonata e neonato. Qui sono riportati body, pagliaccetti, tutine, abiti, t-shirt, pantaloni, gonne, completini, giacche, giubbotti, camicie e tante altre soluzioni di vestiti neonati.

Il catalogo include inoltre una vasta selezione di abbigliamento per bambino e bambina da 3 a 16 anni. Pantaloni, gonne, maglie, camicie, abiti, cappotti, piumini, pigiami, costumi e tanto altro ancora. Completa l’offerta l’abbigliamento personalizzabile. T-shirt, grembiuli per scuola e asilo, tutine, pagliaccetti, cardigan, accappatoi e corredini da neonato su cui ricamare o stampare il nome del piccolino.

Gli amanti del comfort non sapranno dire di no alle tante tute e felpe per bambini e neonati. L’ideale per correre, giocare e saltare. Chi invece ha fatto dell’eleganza una regola di vita può sbizzarrirsi con pullover, abiti, gonne, cerchietti, cravatte, camicie e giacche. Tante proposte per lui e per lei da combinare in outfit eleganti e confortevoli.

Su fantaztico.com è dato ampio spazio a chi punta all’obiettivo risparmio. Sì, perché il cliente può approfittare di offerte esclusive, con sconti fino al 70%. Dove trovarli? Basta accedere alla sezione Outlet e seguire i tanti saldi, applicati ai prodotti delle nuove stagioni, che segnano il calendario di Fantaztico nei diversi periodi dell’anno.

L’e-commerce tutela il cliente in ogni fase d’acquisto, mettendo a disposizione un supporto accessibile via e-mail (info@fantaztico.com), telefono (02/94751222) e chat online. Inoltre, sono adottati solo metodi di pagamento sicuri (carta di credito, PayPal, contrassegno, bonifico, Sisalpay, Sofort). Veloci e affidabili, le spedizioni prevedono 2-3 giorni lavorativi con la consegna standard.

È una proposta, quella di Fantaztico, composta solo da top brand. Tra i tanti marchi in catalogo troviamo Absorba, Bimbus, Brums, Disney, Esprit, Levi’s Kids, Lili Gaufrette, Pepe Jeans, Primigi, 3pommes.



© RIPRODUZIONE RISERVATA