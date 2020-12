SHOP ONLINE/ MG MotoStore, la shopping experience per gli amanti delle moto

Un motociclista ha bisogno di sicurezza, comfort e praticità quando è in sella. MG MotoStore ha infatti scelto per il suo catalogo solo marchi di punta del settore, presentando così un’offerta di abbigliamento, caschi e accessori moto completa, con sconti che superano il 50%. A disposizione del cliente una professionalità acquisita in oltre 20 anni di presenza sul mercato, assistenza su più canali (da WhatsApp alla chat online), modalità d’acquisto improntate alla semplicità con sistemi di pagamento senza rischi.

Oltre a rivelarsi semplice, la navigazione nello store si distingue per la sicurezza legata ai sistemi d’acquisto: carta di credito, bonifico, PayPal e Scalapay, che fraziona l’importo in tre pratiche rate, senza interessi.

Solo i brand top di gamma compongono il catalogo MG Moto online, come ad esempio Clover, Alpinestars, Givi, Spidi, Rev’it, Agv, Nolan, Momo design, Tucano Urbano e tanti altri marchi ancora. Le condizioni competitive riguardano anche gli sconti, che permettono di risparmiare senza scendere a compromessi sulla qualità.

Insieme a qualità e competitività, MG MotoStore garantisce ai suoi clienti una proposta completa. Sì, perché sugli scaffali virtuali il motociclista trova tutto quello che può desiderare per vivere in sicurezza e comfort la sua passione.

Un’offerta concepita quindi pensando alle esigenze del centauro, di cui fanno parte tante soluzioni di abbigliamento (giubbotti, pantaloni, tute, scarpe, gilet, protezioni e molto altro ancora), caschi (dai modelli componibili a quelli vintage) e accessori (manopole, bauletti, borse, zaini, ecc.).

Tra i prodotti che hanno riscosso maggiormente l’interesse degli appassionati delle due ruote troviamo il casco modulare N100-5 Plus Distinctive N-Com 30 Flat Silver, la nuova e più esclusiva versione dell’apribile top di gamma di Nolan, l’interfono Bluetooth SF2-02D dual pack di Sena e il giubbotto T-SpS Waterproof firmato Alpinestars, giacca impermeabile perfetta per gestire le diverse condizioni metereologiche.

L’assistenza dedicata garantisce al cliente supporto in ogni fase d’acquisto, senza contare le risposte alle domande più frequenti riportate nella sezione FAQ. Mentre corrieri selezionati (UPS e DHL) si occupano della spedizione: il pacco arriva a casa dell’acquirente nello spazio di 72-96 ore.

