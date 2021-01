SHOP ONLINE/ Piscor, lo store delle attrezzature da pesca per tutte le esigenze

È lo store digitale creato da pescatori e amanti della natura per offrire articoli che assicurino massime prestazioni, applicando politiche di soddisfatti o rimborsati, garanzia ufficiale e sconti esclusivi. Piscor è tra i principali e-commerce specializzati nelle attrezzature da pesca in ambito internazionale, grazie a un catalogo di 80.000 prodotti. Ogni acquisto è associato a pagamenti sicuri, persino con soluzioni rateali. E il pescatore può contare su assistenza gratuita, una community di amanti della pesca e il magazine con articoli editoriali per migliorare le proprie tecniche.

Il negozio di pesca online mette a disposizione dei suoi utenti un’offerta di migliaia di articoli selezionati tra i marchi che assicurano le migliori prestazioni. E se le tante alternative complicano la ricerca del prodotto perfetto per le proprie esigenze di pescatore, FAQ, approfondimenti tecnici del magazine implementato sul sito e assistenza gli forniscono tutto il supporto di cui ha bisogno. Il portale è inoltre il punto d’incontro per una community di pescatori che si confrontano condividendo le proprie esperienze.

Insieme a un catalogo in costante espansione, incentrato sulla qualità, il cliente può contare su prezzi tra i più convenienti del mercato. Oltre che per la competitività, l’esperienza d’acquisto si smarca quindi da quella presentata dai negozi tradizionali sia per estensione della proposta che per disponibilità di marchi e prodotti. E chi è alla ricerca di offerte speciali, registrandosi su www.piscor.com, può ricevere aggiornamenti su promozioni esclusive e vendite lampo.

Il catalogo di attrezzature da pesca è in costante aggiornamento, selezionato rispetto ai brand leader, come Shimano, Daiwa, Trabucco, Tubertini, Lineaeffe, Colmic, Sensas e Preston.

Dall’abbigliamento agli accessori, dai piombi ai mulinelli shimano, dagli artificiali alle pasture, passando per le immancabili canne da pesca, panieri e fili. Sono decine le categorie in cui s’articola l’offerta. In merito solo ai mulinelli da pesca, ad esempio, troviamo prodotti baitrunner, bobina coperta, bobina grande, elettrici, frizione anteriore, frizione posteriore, potenti e rotanti.

Scorrendo invece all’interno della sezione dedicata alle canne da pesca, ci sono articoli per carpfishing, surfcasting, feeder, eging, spinning, bolentino e tanto altro.

La comodità dell’acquisto, che avviene con semplicità restando tranquillamente in poltrona, è abbinata alla completa tutela del cliente: garanzia ufficiale su ogni articolo, soddisfatti o rimborsati, customer care e pagamenti sicuri. Il portale (www.piscor.com) implementa il sistema SSL (Secure Socket Layer), mentre i metodi previsti sono carta di credito, carta di debito, PayPal, bonifico, contrassegno e pagamento rateale (relativo ad acquisti importanti).

