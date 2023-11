Shopping online vantaggi/ Come si possono risparmiare soldi (14 novembre 2023)

Lo shopping online ha sicuramente i suoi vantaggi e qualche volta potremmo dire svantaggi. Oggi vorremmo focalizzarci su come sia cambiato nel corso del tempo, l’approccio dei consumatori italiani nei confronti degli acquisti tramite i siti internet.

Oggigiorno i siti online vengono utilizzati per soddisfare le esigenze più disparate: dall’adesione alle piattaforme per trovare lavoro fino agli acquisti presso gli e-commerce (come Amazon o AliExpress), per risparmiare denaro e in alcuni casi, consegne comode e veloci.

False partite IVA 2023/ Continuano i controlli: cosa si rischia? (14 novembre)

Shopping online i vantaggi: quanto e come si risparmia?

Abbiamo anticipato che lo shopping online comporta dei chiari vantaggi a favore dei consumatori finali. Sicuramente quello più interessante per la maggior parte degli acquirenti, è la possibilità di poter risparmiare soldi.

Secondo gli esperti della società di comparatore prezzi, Idealo, i fenomeno del dynamic pricing online sono molto vasti e altalenanti. Su internet ci sono tantissimi fattori che influenzano i prezzi finali: il periodo, il fornitore, il colore del modello, promozioni immediate e il business model della piattaforma di riferimento.

Dichiarare criptovalute 2023/ L'Italia aderisce a patti internazionali, cosa cambia? (14 novembre)

Un esempio pratico relativamente al periodo: il mese di ottobre è ideale per chiunque volesse valutare l’acquisto di una TV, uno smartwatch, delle scarpe outdoor, di uno smartphone o di un Lego, dove i prezzi sarebbero al ribasso. Al contrario, notebook, console, tablet, scarpe da ginnastica e giacche da esterni, costerebbero di più.

Dunque, comprare online comporta dei vantaggi economici, ma soltanto se si appurano delle ricerche in modo piuttosto minuzioso.

Comparazioni e prodotti affini

Dopo aver visto come funziona lo shopping online e quali vantaggi ne derivano, tra gli ultimi suggerimenti che potremmo darvi, ce ne sono due da dover conoscere assolutamente: utilizzare i siti di comparazione, che daranno un riscontro immediato sul prodotto meno caro, e sulla ricerca di prodotti affini.

Finanziamenti PMI 2023/ Accesso al credito sempre più complesso. (14 novembre)

Per prodotti affini, si fa riferimento a quei prodotti il cui prezzo può essere abbassato qualora si cercasse un modello dal colore diverso rispetto a quello di preferenza iniziale, oppure se si optasse per una versione leggermente inferiore rispetto a quella desiderata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA