Show Dogs Entriamo in scena/ Su Rai 2 il film con la voce di Barbara D’Urso

Show Dogs Entriamo in scena, film di Rai 2 diretto da Raja Gosnell

Show Dogs Entriamo in scena sarà trasmesso oggi, 30 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Il film unisce commedia e genere poliziesco prodotto nel 2018 negli Stati Uniti d’America e diretto da Raja Gosnell. Sicuramente si tratta di una pellicola adatta sia ai grandi che ai più piccini per un pomeriggio all’insegna dello spasso.

Valeria Marini, richiesta hot al GF Vip/ "Se ho richieste particolari? Un vibratore"

Nel cast troviamo Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro, Oliver Tompsett e Andy Beckwith con diversi personaggi famosi che doppiano gli animali in scena. Nella versione italiana tra i doppiatori troviamo Barbara D’Urso, Cristiano Maglioglio, Valeria Marini e molti altri ancora.

Show Dogs Entriamo in scena, la trama del film: la storia di Max cane poliziotto

Protagonista del film Show Dogs Entriamo in scena è un simpatico e intraprendente cane poliziotto di nome Max, addestrato per superare brillantemente missioni di ogni di tipo e difficoltà. Nel bel mezzo di una ispezione notturna nei pressi del porto si imbatte in un agente dell’FBI intento a studiare un caso riguardante il rapimento di un cucciolo di panda. Nonostante non sia amore a prima vista, i due saranno costretti a lavorare insieme per ordine del comandante che li dirige.

Biagio D'Anelli Vs Valeria Marini/ "Lite con Nathaly? Aveva paura della nomination"

La loro missione più importante sarà quella di infiltrarsi in una mostra canina con l’obbiettivo di mettere fuori gioco un circolo di contrabbando riguardante animali rari. Con tanti momenti divertenti e altrettanti di forte tensione, i due riusciranno nell’intento stabilendo non solo una grande collaborazione professionale ma sopratutto una forte amicizia.

Video, il trailer del film “Show Dogs Entriamo in scena”

LEGGI ANCHE:

NATHALIE CALDONAZZO, LITE CON VALERIA MARINI/ "Infuriata per una battuta sui beauty"

© RIPRODUZIONE RISERVATA