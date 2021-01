Show dogs entriamo in scena/ Video, su Rai 2 il film con Will Arnett (6 gennaio)

Il film Show dogs – entriamo in scena andrà in onda oggi, mercoledì 6 gennaio, alle ore 21.20, nella prima serata di Rai 2. La pellicola è stata girata nel 2018 dal regista Raja Gosnell, si tratta di un film di genere avventura, commedia, animazione. Tra i principali interpreti ci sono Will Arnett nei panni del giovane Frank, la bella Natasha Lyonne che interpreta Mattie e Omar Chaparro il temibile Señor Gabriel.

Show dogs entriamo in scena, la trama del film

La trama di Show dogs entriamo in scena è una delle più amate dal pubblico, la coppia cane poliziotto e ispettore infatti è presente in tantissime pellicole ma continua a farsi apprezzare dal pubblico che è osserva sempre con piacere l’evolversi della situazione e il ruolo chiave che viene affidato agli animali migliori amici dell’uomo. Protagonista di questa storia è il commissario Max, un cane poliziotto che riesce a sgominare tantissimi crimini che avvengono lungo le spiagge californiane. Frank è il beniamino di piccini e altri animali con cui riesce a comunicare regalando dialoghi davvero emozionanti e irriverenti.

Un giorno però la sua carriera si scontra con quella dell’agente dell’FBI Frank, un inetto secondo lui che non riesce a portare a termine la sua operazione in protezione di animali rari che vengono trafugati. Proprio per questa ragione Max e Frank sono costretti dal loro capo a fare coppia, saranno infatti mandati in incognito a far parte di una competizione canina per smascherare una banda di ladri di animali rari. I due regaleranno emozioni e risate e grazie a Max, Frank riuscirà anche a trovare l’amore portando a termine una delle missioni più difficili che ha mai affrontato nella sua vita.

Video, il trailer del film “Show dogs entriamo in scena”





