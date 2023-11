SHOWPROJECT, CHI SONO FINALISTI DI TU SI QUE VALES 2023/ Sabrina Ferilli in finale lancia una sfida…

Talenti straordinari con l’obiettivo di vincere gli Showproject, arrivati alla finale di Tu sì que vales 2023 “grazie” a Sabrina Ferilli, che durante l’esibizione si è confrontata spesso con Maria De Filippi al suo fianco per commentare la performance (esclamando ad un certo punto «no vabbè»). Proprio dall’attrice sono partiti i primi applausi.

«C’è un problema, abbiamo finito le parole e siamo solo alle prime esibizioni. Ma cosa vuoi dire a questi ragazzi? Il problema è fare qualcosa di più difficile e spettacolare, penso che più di questo non potessero fare», il commento di Gerry Scotti. «Era impressionante quando ritornavano nella stessa posizione», ha aggiunto Maria De Filippi. Invece, Sabrina Ferilli ha lanciato una sfida a Tu sì que vales 2023: «Inizio ad allenarmi e qualcosina potrei farla» (agg. di Silvana Palazzo)

Showproject in finale a Tu si que vales 2023: saranno i vincitori?

Gli Showproject tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2023, il talent show campione d’ascolti di Canale 5. Il gruppo punta alla vittoria finale dopo un’esibizione che ha lasciato pubblico e giuria senza fiato. Saranno loro i vincitori? Ricordiamo che il vincitore del talent show italiano si aggiudica il montepremi di 100.000 euro punta alla vittoria finale. Durante l’ultima puntata del programma si sono svolte alcune semifinali tra i concorrenti per decretare i finalisti di questa edizione da record. La clou acrobatica ha sfidato la cantante 16enne Aurora Frisini. Il gruppo di acrobati, di età compresa tra i 28 e i 42 anni, ha mandato in visibilio il pubblico in studio e da casa mostrando i loro fisici e le cloro doti da ginnasti.

Un’esibizione di grande talento con i ginnasti che hanno dato, ancora una volta, sfoggio della loro grazia, ma anche forza, equilibrio e dedizione. Applausi a scena aperta da parte del pubblico, ma anche dei giurati che hanno decretato il loro passaggio alla finale.

Gli ShowProject con tre voti su cinque dei giurati e il voto decisivo della giurata popolare Sabrina Ferilli hanno conquistato il biglietto di accesso alla finale di Tu si que vales 2023. Ora si giocano il tutto per tutto!

Showproject sfida contro Aurora Frisini a Tu si que vales

“Siete qua che siete bravi entrambi” – precisa Rudy Zerbi che tra gli Showproject e Aurora Frisini sceglie la giovane cantante. Luciana Littizzetto, invece, vota il gruppo di ginnasti: “sono stati fisici, di corpo, di sintonia, voto loro”, mentre Maria De Filippi è indecisa su chi votare, ma alla fine fa il nome di Aurora.

E’ la volta di Gerry Scotti: “voglio che queste semifinali siano memorabili e allora…voto per i ragazzi”. La patata bollente è passata alla presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli: “se uno dà un voto di cuore è chiaro che voti la ragazza per un milioni di motivi, se poi dai un voto di resa, preparazione e decisione voti loro. Quindi voto Showproject, perchè la ragazza avrà tempo di migliorare”.











