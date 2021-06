Shrek 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks (oggi, 19 giugno)

Shrek 2, un film di animazione per piccoli e grandi

Shrek 2 andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 19 giugno, alle ore 21.20. Si tratta di un film d’animazione del 2004 diretto da Conrad Vernon (Sinbad – La leggenda dei sette mari, Madagascar 2, Baby boss), Andrew Adamson (Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, Mr. Pip, Cirque du Soleil 3D: Mondi lontani) e Kelly Asbury (La bella e la bestia, Gnomeo e Giulietta, I Puffi – Viaggio nella foresta segreta). Nella versione italiana i protagonisti sono doppiati da Renato Cecchetto, Nanni Baldini e Selvaggia Quattrini, mentre nell’edizione originale hanno le voci di attori del calibro di Mike Myers (Fusi di testa, la saga di Austin Powers, Bastardi senza gloria), Eddie Murphy (Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills) e Cameron Diaz (The Mask, Charlie’s angels, Bad teacher).

Shrek 2, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Shrek 2. Il Principe Azzurro raggiunge la prigione di Fiona per salvarla dalle grinfie del drago. Vi trova però il Lupo Cattivo, che lo informa che Fiona è già stata salvata da Shrek (nel film precedente) ed è attualmente in viaggio di nozze con il suo orco. I due, dopo il matrimonio, sono infatti partiti per il regno di origine della donna, Molto Molto Lontano, dove Shrek conoscerà i suoi suoceri: re Harold e la regina Lillian. Shrek e Fiona vengono accolti con tutti gli onori, perchè nessuno sa che lo sposo è in realtà un orco.

Quando questo si scopre sale immediatamente la tensione fra Shrek e il suocero. A causa di un loro litigio Fiona si mette a piangere, evocando così la sua Fata Madrina. Questa è in realtà l’origine delle sventure di Fiona: fu lei a consigliare a re Harold di rinchiuderla nella torre, in modo che suo figlio, Principe Azzurro, potesse salvarla. Ora i suoi piani originali sono andati a monte ma la Fata ha intenzione di liberarsi di Shrek e far sposare Fiona e Azzurro. Proprio in quel momento infatti l’orco sta subendo un agguato da un killer da lei ingaggiato: il Gatto con gli stivali.

