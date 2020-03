Shrek 2/ Video, su Italia 1 il film della Dreamworks Animation (16 marzo)

Shrek 2 va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 16 marzo 2020, a partire dalle ore 15:55. Si tratta ovviamente del secondo capitolo della fortunata Saga cinematografica realizzato negli Stati Uniti d’America dell’anno 2004 dalla Dreamworks Animation con la regia di Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon, il soggetto invece è stato sviluppato da Andrew Adamson in collaborazione con William Steig i quali si sono anche occupati della sceneggiatura con la collaborazione di Joe Stillman, J. David Stem e David N. Weiss. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell e George Bruns mentre il montaggio è stato realizzato da Michael Andrews.

Shrek 2, la trama del film

Shrek e Fiona hanno deciso di consacrare il loro amore di particolar modo di diventare marito e moglie. In ragione di ciò dopo la celebrazione nuziale sono partiti per una bellissima luna di miele durante la quale sono stati estremamente felici della loro situazione. Durante la loro assenza il principe azzurro è stato inviato nella casa dell’orco per poter parlare con la sua adorata principessa ed in particolar modo per aiutarla a spezzare quel sortilegio che le impone di diventare ogni giorno una orchessa.

Tuttavia non appena arrivato a destinazione è costretto a scoprire di quello che è successo in particolar modo dell’amore esistente fra Shrek e la donna che sarebbe dovuta diventare la sua principessa permettendomi peraltro di accedere al trono del regno di molto molto lontano. Tornato a corte ha informato i genitori di Fiona di quanto successo i quali immediatamente hanno inviato un loro messaggero presso la casa di Shrek nel frattempo rientrato dal viaggio di nozze con tanto di invito a comparire presso il castello di famiglia e quindi poter riabbracciare i propri genitori.

Shrek e Fiona quindi partono alla volta del regno di molto molto lontano pensando a quello che potrebbe accadere ma non immaginando che dovranno essere protagonisti di un incredibile avventura attraverso la quale dovranno salvare nuovamente non solo le loro vite ma anche e soprattutto il regno e i genitori di Fiona. Una straordinaria avventura che richiederà tutta la caparbietà di Shrek e soprattutto l’aiuto dei suoi straordinari amici a partire da ciuchino e il gatto con gli stivali.

Video, il trailer di Shrek 2





