Shrek e vissero felici e contenti/ Video, su Italia 1 il film della Dreamworks

Shrek e vissero felici e contenti, film con un finale commovente

Shrek e vissero felici e contenti vain onda oggi, sabato 3 luglio, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film del 2010. Anche se “Shrek e vissero felici e contenti” non offre l’impatto dell’originale della serie, forse soprattutto a causa del fatto che la novità stessa è svanita, il film è un finale delizioso, divertente e commovente per la serie redditizia che ha avuto livelli incredibilmente alti(Shrek) e bassi altrettanto incredibili (Shrek 3). Questo Shrek potrebbe benissimo avvicinarsi di più a catturare lo spirito della scrittura di William Steig, su cui si basa la serie.

Shrek e vissero felici e contenti, la trama del film

Andiamo ad analizzare la trama di Shrek e vissero felici e contenti. Steig, nonostante scrivesse per bambini, era noto per non essere mai stato particolarmente affezionato a loro. Steig è riuscito a infondere nei suoi scritti questa sorta di ambivalenza ostile nei confronti dei bambini e della famiglia, un sentimento che apre Shrek e vissero felici e contenti con le sue meravigliose scene di una domesticità non proprio felice dopo aver superato l’ormai “allegro scherzo verde”, come Shrek si definisce . Shrek (Mike Myers) è accovacciato con una Fiona (Cameron Diaz) ora piacevolmente grassoccia e le loro tre orchetti, mentre quelli che Shrek precedentemente schernito ora si fermano regolarmente a chiedere autografi e trattano la sua casa come un’attrazione turistica.

L’accordo capovolge il mondo di Shrek e porta via tutto ciò che ama o, almeno, tutto ciò che coltiva per rendersi conto di amare. Questo porta a una serie di scene in cui Shrek deve nuovamente dimostrare il suo amore per Fiona, che ora è nemica del regno, e deve andare a combattere contro Tremotino, che è diventato il sovrano del regno. Non preoccuparti. Donkey (Eddie Murphy) è ancora qui, anche se Shrek e vissero felici e contenti è deludentemente privo di quelle meravigliose battute Shrek/Donkey che si sono rivelate così deliziose. Anche il gatto con gli stivali (Antonio Banderas) è qui, una versione molto più grande, poiché il gattino principesco è diventato un gatto grasso, appunto.

